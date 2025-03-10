'Сегодня школа, завтра – все остальное'. Сеть возмутила новость о румынском языке преподавания в учебных заведениях Буковины

На Буковине в 12 общинах введут румынский язык преподавания в 13 академических лицеях. Соответствующие изменения связаны с внедрением плана сети профильных лицеев в Черновицкой области. Так, из 52 общин 19 имеет в своем составе национальные меньшинства.

Видео дня

Соответствующую новость сообщила глава департамента образования и науки Черновицкой областной военной администрации Оксана Сакриер в Facebook. В настоящее время функционируют 72 школы, где часть предметов преподается на румынском языке. Однако украинцы двойственно отреагировали на такую инициативу и отметили, что все начинается со школ, а дальше требования будут распространяться и на другие сферы.

Несмотря на это, история Украины, украинский язык и литература, география, Защита Украины преподаются на государственном языке. Нововведения будут касаться Мамалыговской, Герцаевской, Острицкой, Новоселицкой, Магальской, Тарашанской, Глубокской, Красноильской, Петровецкой, Сторожинецкой, Чудейской, Черновицкой общины.

"Никакой "румынизации Буковины" не происходит. Образовательная реформа – это не политика и не изменение границ, а повышение качества знаний. Сравнение с русскими школами – некорректное. Мы придерживаемся требований украинского законодательства и международных обязательств. Внедряем сложную реформу старшей профильной школы. Департамент образования и науки открыт для конструктивного диалога", – написала чиновница.

"Сегодня школы, завтра все остальное. Нет румынскому".

"А других меньшинств нет на Буковине? Объясните, пожалуйста, как для них должен действовать чиновник, выполняя законы Украины".

"Когда-то я был в летнем лагере, где были румыны, которые украинского языка вообще не знали. Чего в Румынии нет украинских школ?".

"В общинах, где компактно проживает румыноязычное население, с 1991 года функционировали заведения с румынским языком обучения. Это не нововведение! Реформа старшей профильной школы касается всей Украины (а вот здесь нововведения, ведь с 2027 должны перейти на 12 летнюю систему обучения)! Мы не увеличиваем количество школ с румынским, или двуязычным обучением, а обеспечиваем качественное профильное образование! Вот на чем акцентируем внимание", – добавила Сакриер.

В то же время чиновница отметила, что в регионе предполагается функционирование 62 заведений общего среднего образования. В частности:

58 академических лицеев;

2 военно-спортивных;

один художественный;

один научный.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине будет закрыта часть школ с 1 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!