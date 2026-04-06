'Сейчас дети – телефонные маньяки'. Один из лучших учителей физкультуры в Украине раскрыл секрет успеха: школьники его обожают

Один из лучших учителей физкультуры в номинации Physical Education Teacher Award 2025 Роман Дячок рассказал, что уроки физической культуры недооценены, потому что заботятся не только о физическом развитии и ментальном здоровье, но и учат школьников акцентироваться на своих ощущениях и сигналах, которые им дает их тело. Педагог также – первый тренер по регби и черлидингу в Волынской области.

В интервью Суспільному он отметил, что современные дети нуждаются в новинках во время уроков, ведь они – "телефонные маньяки". Чтобы не забирать гаджеты у школьников, Дячко использует их в учебном процессе, в частности, снимая видео в соцсети о занятиях.

Если же ребенок освобожден от физических упражнений, он играет в шашки или помогает в проведении урока. По словам учителя, каждый школьник должен быть вовлеченным в процесс. Он также поделился, что во время разминки на уроках физкультуры добавил танцевальные движения, ведь это помогает школьникам раскрыться и получать радость от того, что они делают.

"Есть очень зажатые дети, которых социум задавил, у которых родители жесткие. Когда ребенок танцует, он раскрывается. Сразу становится другим человеком, понимает, что можно получить радость от того, что делаешь. Это очень важно, потому что мы должны быть счастливы", – рассказывает Дячок.

Он также добавляет, что в конце занятий делает с учениками растяжку или дыхательные практики. Педагог говорит, что хочет, чтобы дети на переменах пробовали делать медитативные практики.

Директор гимназии Валерий Мосиюк отмечает, что современные школьники неохотно занимаются физкультурой, однако учителя работают над тем, чтобы ребята полюбили этот предмет.

"Дети сегодня не очень охотно занимаются физкультурой. Когда-то на этом стадионе у нас трава не росла, была вытоптана за лето. Но учителя работают над тем, чтобы ученики полюбили физкультуру, и с каждым годом увеличивается количество детей, которые хотят заниматься спортом", — рассказывает Мосиюк.

Сами же школьники делятся, что им нравятся уроки физкультуры, потому что каждый раз они разные. Так, ученики полюбили футбол, баскетбол или волейбол. В частности, дети говорят, что педагог может им помочь и объяснить относительно занятий.

Кроме того, что Дячок преподает в школе, он также некоторое время работал тренером танцев, открыл свою студию и был участником волынской сборной по танцевальной аэробике. Также говорит, что проводит тренировки для детей военнослужащих, некоторые из которых потеряли своих родных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины объяснил, что не так с уроками биологии в школе.

