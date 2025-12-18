Дети учат строение митохондрии, сушат жуков и приносят скелеты рыбы. Лучший учитель Украины объяснил, что не так с уроками биологии в школе

Дети на уроках биологии изучают строение и функции митохондрии, рибосомы, решают генетические задачи или сушат жуков или приносят скелеты рыбы для лабораторной работы. Однако подобные знания не помогают школьникам применять их в жизни.

Это отметил победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025 учитель биологии Руслан Шаламов в интервью медиа НУШ. По его словам, детям лучше было бы знать о меньшем количестве фактов, однако иметь понимание, как их использовать в жизни.

"Я, конечно, не сторонник того, чтобы мы изучили все. Пусть бы мы узнали о меньшем количестве фактов, но бы узнали так, что знали бы, что с тем делать потом. В школе точно учили о строении и функции митохондрии, рибосом, о ядре клетки, решали генетические задачи, учили о жилковании листьев. Залазили на картинках в расчлененные трупики, и это называлось "биология животных". Вам показывали, сколько камер в сердце лягушки, и сколько камер в сердце птички, чем они отличаются. Вот об этом вам все рассказывали. Вы что из того помните?" – говорит педагог.

Он объясняет, что если ребенок не собирается быть биологом, то его лучше научить тому, что он может увидеть рядом с собой. Например, ознакомить с собственным телом и как с ним обращаться так, чтобы жить долго. По мнению Шаламова, это и была бы главная цель биологии человека.

Вместо этого, ею становится изучение строения сердца, кишечника или чем отличаются клетки друг от друга. А вот практическому аспекту уделяется слишком мало внимания, отмечает педагог.

"Что делать, если у тебя где-то там заболело? Почему оно заболело? Или что ты должен с этим делать? В каком случае надо обратиться к врачу? Какие ответы можешь от них получить? В первые месяцы войны я со своими бывшими учениками, которые организовали фонд помощи (и они кстати врачи), занимались лекарствами. Запросы, которые шли, что от военных, что от гражданских, ну 80% надо зачеркнуть, потому что это фуфломицин. А люди хотят такого. Вот такому бы поучить детей", – подчеркнул Шаламов.

