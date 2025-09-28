''Сели все на свои места!'' Сеть всколыхнула дискуссия из-за ''рассадки'' детей в классе

В социальной сети Тһгеԁѕ разгорелась дискуссия из-за "рассадки" учеников в классе "на свои места". На это обратил внимание студент Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого с никнеймом timur.y.200.

В заметке он отметил, что не понимает, почемудети не могут сидеть там, где им удобно и комфортно, а их "рассаживают по списку". Пользователи соцсети отмечали, что на это влияет несколько факторов. В частности, учителя обращают внимание на медицинские показатели, ведь некоторым ученикам необходимо сидеть ближе к доске.

"Видел уже много постов о школе, учителях, типичные учительские фразы, буллинг. Недавно вспомнился этот прикол "Сели все на свои места!" Я просто, честно говоря, не понимаю, что в этом такого? Почему ученик не может сесть там, где ему удобно? Нет, если ученики постоянно что-то трындят и при этом мешают уроку и другим -–это одно. Но если ребенку комфортнее там, где он сам выбирает сидеть, а не там, где он сидит по списку?" – написал студент.

Украинцы также обращали внимание на то, что иногда учителя рассаживают детей, чтобы они не говорили на уроках.

"Есть санитарные нормы. Дети низкого роста или с плохим зрением должны сидеть не дальше третьей парты – если они меняют место, качество обучения снизится. Ну и плюс пересаживаются дети преимущественно для того, чтобы говорить", – объясняют пользователи сети.

В то же время, некоторые из педагогов отмечали, что при пересаживании удается улучшить дисциплину в классе. Ведь, когда дети сидят, где захотят, то часто их поведение ухудшается.

"Сначала ученики моего класса сидели как хотели. Учителя постоянно жаловались на поведение. Начала пересаживать. Учла санитарные нормы, проблемы со зрением, низкий высокий рост. Учла кого лучше ближе к учителю, кого подальше от дружков и тд. Нарушений дисциплины стало в разы меньше. Да, дети пытались садиться как хотят. Я не разрешала. Только если учитель был не против их самовольности я могла не настаивать. Родители учеников поддержали. Дисциплина стала лучше и учеба тоже".

"У меня буллинга не было. Были конфликты. Разбирали все. Я выслушивала обе стороны и сторону свидетелей. Конфликты учились решать, а не просто отсаживали, потому что так проще. Это мой пример. У кого-то может быть иначе".

