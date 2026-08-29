Семилетний мальчик сдал экзамен по математике для 16-летних и получил высокую оценку. Фото вундеркинда

Вундеркинд из Западного Лондона получил одну из самых высоких оценок на экзамене GCSE по математике (аналог украинской государственной итоговой аттестации). Он сделал это в 7-летнем возрасте, хотя обычно этот тест сдают 16-летние выпускники средней школы перед переходом в старшие классы.

Как пишет Metro, мальчик по имени Дживян Дхрува набрал на экзамене 196 баллов из 240 возможных. Это соответствует 8 итоговым баллам из 9. Экзамен он сдал еще в мае. Сейчас одаренный мальчик готовится к следующему уровню – в 2027 году он планирует доказать, что освоил программу A-levels, то есть готов к поступлению в университет.

По словам отца вундеркинда, инженера по искусственному интеллекту Дхрува Катта, мальчик сам чрезвычайно увлечен математикой. "Мы предлагали ему немного сбавить обороты и отдохнуть, но он и слышать об этом не хочет", – сказал журналистам мужчина.

Сам Дживян признался, что задания дались ему без особых трудностей. "Мне экзамен показался действительно легким, но жаль, что не получил девятку", — сказал мальчик.

Официальный результат Дживяна был обнародован 20 августа в рамках общего дня объявления результатов GCSE. Отец рассказал, что до февраля этого года его сын ходил в обычную начальную школу во второй класс, пока ему там не стало "слишком скучно" и он не захотел перейти на домашнее обучение.

Несмотря на то, что мальчик изучает математику далеко за пределами программы, предназначенной для его возраста, он все равно остается обычным ребенком – веселым и непоседливым семилетним озорником. Помимо математики Дживян также занимается шахматами, футболом и танцами. При этом он участвует в местных шахматных турнирах и одерживает на них победы.

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