Феномен Даниила Абрамова: как восьмиклассник из Кропивницкого выиграл три Всеукраинские олимпиады

Восьмиклассник Даниил Абрамов стал уникальным школьником для Кировоградской области – в этом году он получил первые места сразу на трех Всеукраинских олимпиадах: по математике, физике и информатике. Такого результата в регионе не достигали за последнее десятилетие ни разу.

Как пишет "Суспільне. Кропивницкий", интересоваться науками, прежде всего математикой, он начал в раннем детстве – еще с трех лет. Семья активно поддержала увлечение ребенка: родители, бабушка и дедушка занимались с ним, помогая развивать способности. Впоследствии интерес расширился на информатику и физику – дисциплины, которые, по словам самого Даниила, привлекают его точностью, логикой и возможностью находить нестандартные решения. Сейчас парень учится в лицее "Виктория-П".

"По математике я ходил еще со 2 класса на городские олимпиады, потом уже в средней школе с 5 класса ходил по этим предметам на городские и на областные. В этом году я уже пошел и на всеукраинскую", – рассказал Даниил.

Директор лицея, где он учится, Светлана Пахомова призналась, что способности к математике и техническим наукам у Даниила заметили еще с 1 класса. В частности, педагоги отмечали его математическое мышление и способность решать сложные задачи нетипичными способами. В средних классах Даниил начал успешно соревноваться даже с учениками старшего возраста, демонстрируя лучшие результаты. Так, по словам учительницы по физике Елены Тимофеенко, когда Даниил впервые победил на олимпиаде, его соперниками были дети, старше на несколько лет.

Сам школьник признается, что для него среди трех предметов самыми легкими были задания по математике. "Для меня эти победы важны. Это подтверждение того, что я работал, готовился и действительно занял первое место – то есть, что я эти предметы знаю на очень хорошем уровне, я это могу применять в жизни", – говорит он.

Подготовка к всеукраинскому уровню требовала от парня системной работы. Даниил регулярно тренировался, решал сложные задачи и участвовал в дополнительных занятиях. В то же время он признается, что несмотря на уверенность в своих силах, сомнения перед финальными этапами все же были.

Важную роль в этом успехе парня сыграла его семья. Мать школьника Оксана Абрамова отмечает, что главное – не заставлять ребенка, а прислушиваться к его интересам и поддерживать их. По словам женщины, ее сын с детства занимался и рисованием, и лепкой, но в конце концов остановился на науке и родители поспособствовали тому, что он продолжил ходить на дополнительные занятия. "Каждый ребенок талантлив, на мой взгляд, и надо эти таланты просто заметить и поддерживать, развивать всю жизнь, быть рядом, если нужно", – так объяснила она участие семьи в подготовке Даниила.

В итоге Даниил стал единственным учеником из области, который победил сразу в трех олимпиадах. Сейчас он продолжает развиваться и уже проходит отбор на международный уровень – в частности, на олимпиаду по информатике, которая должна состояться осенью в Албании.

