"У меня нет тренера". Десятиклассник из Киева, который завоевал серебро на Международной олимпиаде по математике, раскрыл свой секрет успеха

Юлия Потерянко
Моя Школа
Десятиклассник из Киева Александр Горбунов, который в прошлом году завоевал серебро на Международной олимпиаде по математике (IMO), рассказал о своем пути к результату и объяснил, что стоит за его успехом. Он признался, что не имеет персонального наставника, а вместо этого годами выстраивал собственную систему подготовки.

О своем пути и о том, как он по итогам отбора на IMO-2026 в Шанхае стал первым, Горбунов рассказал изданию DOU. Ученик столичного Русановского лицея также поделился своими секретами успеха и планами на будущее.

Александр родился в Одессе, но почти всю жизнь провел в Киеве. Интерес к математике появился у него еще в детском саду, а серьезные занятия он начал со второго класса. Тогда его мама узнала, что друг мальчика посещает в Центре детского научного творчества кружок по математике "Цифра", и записала туда своего сына. "Я не помню свою самую первую победу на математических соревнованиях. Но знаковой для меня стала олимпиада в 4 классе, которую мы писали в "Цифре". Кажется, это были задания для 5 класса. Уже забыл, какое именно у меня было место, но я точно вошел в тройку лидеров. Это меня удивило и дало веру в себя", – рассказал школьник.

Сейчас Горбунов учится в десятом классе и фактически все свое время посвящает математике. "В школе мне нравится только математика", – говорит он. После уроков Александр или занимается самостоятельно, или посещает различные занятия – в частности ходит на математический кружок имени Виталия Полонского. Домой после учебы парень возвращается поздно вечером.

Ключевое отличие системы подготовки Александра – отсутствие тренера в классическом понимании. "У меня официально нет тренера. Но в любой момент, в том числе ближе к соревнованиям, я могу написать кому-то из участников прошлых международных олимпиад и задать вопросы, которые меня волнуют", – объясняет школьник. По его словам, такая неформальная поддержка работает не хуже индивидуального наставничества.

Горбунов признается, что не выделяет какое-то отдельное время, чтобы подготовиться к участию в математических соревнованиях. "Меня часто спрашивают, как проходит подготовка к конкретной олимпиаде. На самом деле такого нет: для меня подготовка длится весь год", – отмечает он. Кроме кружков, юный математик трижды в год ездит на тренировочные сборы, где ежедневно решает задачи по несколько часов вместе с другими сильными участниками со всей Украины.

Уже с пятого класса Горбунов регулярно участвует во всеукраинских олимпиадах и стабильно занимает призовые места. Впоследствии к национальным добавились еще и международные соревнования, например Asian Pacific Mathematical Olympiad, Romanian Master in Mathematics и European Mathematical Cup. "На Румынской олимпиаде я дважды получал серебро. Считаю это значительным достижением, поскольку до этого несколько лет подряд участники от Украины не занимали там ступеньку выше третьей", – хвастается парень. Именно этот опыт, по его словам, в конце концов и помог подготовиться к главному вызову – Международной олимпиаде.

В состав сборной Украины на IMO Александр попал после серии отборов, где вошел в шестерку лучших. При этом был единственным девятиклассником среди более старших участников. На самой олимпиаде, которая проходила в Австралии, школьник признается, что не ожидал высокого результата. "Когда я узнал, что получил второе место, был шокирован. Уезжая на ІМО, я не надеялся ни на одну медаль", – говорит он. По словам парня, решающую роль сыграла не только подготовка, но и умение не растеряться во время выполнения заданий.

Александр объясняет, что олимпиадная математика часто требует не только четкого понимания алгоритма решения, а еще и интуиции и выдержки. "Иногда процесс поиска ответа напоминает битье головой о стену: ты смотришь на условия и вообще ничего не понимаешь", – говорит он. В таких ситуациях школьник либо переключается на другие задачи, либо пытается найти новый подход.

Горбунов признается, что после успеха на IMO его уверенность в собственных силах возросла. Если раньше он сомневался, заслужил ли место в команде, то теперь оценивает свой уровень иначе. При этом главной мотивацией называет не награды, а сам процесс. "Я просто не представляю, как это – не делать математику. У меня нет такой опции", – признается он.

В этом году школьник снова подтвердил свой высокий уровень: занял второе место на Всеукраинской олимпиаде и стал первым по результатам отборов на следующую IMO. Летом он будет представлять Украину на соревнованиях в Шанхае – и снова будет самым молодым в команде.

Несмотря на стабильные результаты, сам Александр считает, что успех в математических олимпиадах зависит от сочетания нескольких факторов – внимательности, способностей и дисциплины. Важную роль, по его словам, играет и ранний старт. Это позволяет постепенно наращивать уровень.

В дальнейшем школьник планирует связать жизнь с математикой и рассматривает поступление в зарубежные университеты. При этом окончательных решений пока не озвучивает, отмечая, что хочет сосредоточиться на ближайших соревнованиях и дальнейшем развитии.

