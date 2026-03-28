Мальчик в образе Шляпника стал звездой школы и сети: невероятный костюм мама создала сама. Фото

Мама украинского школьника поделилась фото праздничного костюма, который она создала сама. В прошлом году на День книги сын захотел перевоплотиться в Шляпника, поэтому мама помогла с образом.

Пост о том, как создавался костюм, женщина опубликовала в соцсети Threads. Образ получился настолько ярким, что мальчик стал звездой соцсетей и школы.

Мама рассказала, что для костюма, который она создала собственноручно, понадобились бабушкин платок, картон, ткань, ленты и другой декор, также одела сыну свой пиджак. Дополняли образ накрученные пряди и яркий макияж. Женщина отмечает, что на изготовление такого наряда с нуля у нее ушла неделя.

Однако усилия приложены не зря: созданным образом радовался и сын, и вся школа. Пользователи сети также были в восторге от такого персонажа. В комментариях они оценили кропотливую работу мамы и отметили, что образ получился невероятным.

"Ваш костюм невероятно красив", "Хочу и себе такой костюм", Это вау! У вас талант к костюмам. Я бы такое не придумала!" – пишут люди.

Также напомнили, что существует такое явление, как косплей (один из видов перформанса, который заключается в отображении в режиме реального времени определенных известных персонажей или идей с помощью костюма и характерных аксессуаров. – Ред.), поэтому семья может не останавливаться в своем увлечении и не считать возраст препятствием для этого, ведь в таких костюмированных мероприятиях принимают участие в любом возрасте.

Правда, мама мальчика отмечает, что в этом году сын не планирует перевоплощаться в какой-то образ, ведь считает себя уже взрослым для этого.

