''Форма одежды – шорты!'' Почему лицей из Городенки прославился в TikTok, а о его директоре мечтают все школьники

Городенковский лицей имени Антона Крушельницкого, что на Ивано-Франковщине прославился в социальных сетях благодаря реакции директора и школьников на конфликт с директором гимназии в Киеве, которая не пускала детей в школу в шортах. Руководитель учебного заведения заставил школьников идти переодеваться в шорты, такого же дресс-кода должны были придерживаться и учителя. Ролик о лицеистах собрал более 2 миллионов просмотров.

Директор лицея Николай Олесин в интервью Общественному поделился, что не ожидал такой популярности в сети. Более того, после того, как видео появилось в сети, он получал кучу звонков из-за рубежа. В то же время, педагоги рассказывают, что руководитель учебного заведения креативный и любит создавать подобные проекты.

"Мы даже не думали, что такой будет резонанс. Ночью мне поступало много звонков. Звонили и из-за границы: Канады, США, Брюсселя, Англии, Германии. Говорили, что круто, благодарили, смеялись", – сказал Олексин.

Он делится, что таким видео они пытались поддержать детей, от которых требуют придерживаться школьной формы. В самом учебном заведении в свое время вводили дресс-код, однако подобная инициатива не прижилась. Также в лицее в течение каждой недели снимают и выкладывают по несколько видео о жизни учеников.

Кроме того, на внутренней стене заведения размещена доска почета, на которой изображены учителя в необычном амплуа. Например, школьная медсестра в образе Фриды Кало, психолог – Мэрилин Монро, учитель физики – Рене Декарт, историк – Шерлок Холмс и директор – Че Гевара.

По словам руководителя лицея, фото реальные и делались более полугода. Олесин лично придумывал образы, а учительница изобразительного искусства создавала головные уборы. Ранее в лицее проходили линейки, однако директор их отменил, дети просто приходят на уроки, общаются и смакуют пиццей.

Глава учебного заведения подчеркивает, что разрушение шаблонов, творческая коллаборация учеников и учителей приносит только пользу общению и обучению.

Под заметкой к видео украинцы оставили более 2,5 тысячи комментариев. Они были в восторге от подхода руководителя учебного заведения.

"С таким директором, педколлективом, с вашими креативными выдумками даже самой захотелось в школу. Ждем с нетерпением новых, интересных, смешных, поучительных, тематических, праздничных, будничных видеороликов".

"Мечта, а не директор. Так и формируется доверие – когда ребенка слышат и поддерживают".

"Если бы все такие учителя были, то дети ходили бы в школу с удовольствием".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслан Цыганков разрешил ученикам выспаться на уроке после тревоги и поразил сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!