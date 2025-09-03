''Сама одета как рокерша в джинсе''. Украинцы отреагировали на конфликт, где директор гимназии не пускала детей в шортах на уроки

Украинцы отреагировали на наряд и поведение директора гимназии №109 Киева, которая не пускала детей на уроки из-за отсутствия формы. В частности, пользователи сети подчеркнули, как руководительница учебного заведения может требовать соблюдения униформы от школьников, если сама пришла в джинсах и рваной джинсовой жилетке.

Под сообщением в Facebook OBOZ.UA украинцы возмутились, почему сама педагог не в костюме или платье. Кроме того, они указывали, что таким руководителям не место в школах.

"А сама директор как одета? Как босота или рокерша в джинсах".

"А сама в штанах ковбойка!"

"Директора надо снять с должности. Школа частная? Ее собственность? Нет? Так почему она себя так ведет?"

"А почему эта дама сама в драном жупане вместо костюма, как подобает работнику сферы образования?"

"Я думала, что это уборщица"

"А сама оделась по дресс-коду в ощипанную безрукавку".

"Позор, директор одета как вышибала из ночного клуба, а к детям имеет замечания".

"Надеюсь, ее очень быстро уволят и больше не подпустят к работе с детьми".

"Сама пусть оденется по форме учителя: черненькая юбка, белая блузка. А то оделась как продавец на рынке, еще и права качает".

Напомним, на инцидент отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что такие действия – грубое нарушение закона, ведь детям ограничили доступ к образованию. Кроме того, была угроза воздушной атаки, что подвергало безопасности школьников.

"Призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учащихся и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье", — отметила Лещик.

Управление образования Печерской районной государственной администрации начало служебное расследование по данному инциденту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за школьной формы в "стиле Людмилы Прокофьевны".

