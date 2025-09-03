"Сама одета как рокерша в джинсе". Украинцы отреагировали на конфликт, где директор гимназии не пускала детей в шортах на уроки
Украинцы отреагировали на наряд и поведение директора гимназии №109 Киева, которая не пускала детей на уроки из-за отсутствия формы. В частности, пользователи сети подчеркнули, как руководительница учебного заведения может требовать соблюдения униформы от школьников, если сама пришла в джинсах и рваной джинсовой жилетке.
Под сообщением в Facebook OBOZ.UA украинцы возмутились, почему сама педагог не в костюме или платье. Кроме того, они указывали, что таким руководителям не место в школах.
"А сама директор как одета? Как босота или рокерша в джинсах".
"А сама в штанах ковбойка!"
"Директора надо снять с должности. Школа частная? Ее собственность? Нет? Так почему она себя так ведет?"
"А почему эта дама сама в драном жупане вместо костюма, как подобает работнику сферы образования?"
"Я думала, что это уборщица"
"А сама оделась по дресс-коду в ощипанную безрукавку".
"Позор, директор одета как вышибала из ночного клуба, а к детям имеет замечания".
"Надеюсь, ее очень быстро уволят и больше не подпустят к работе с детьми".
"Сама пусть оденется по форме учителя: черненькая юбка, белая блузка. А то оделась как продавец на рынке, еще и права качает".
Напомним, на инцидент отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что такие действия – грубое нарушение закона, ведь детям ограничили доступ к образованию. Кроме того, была угроза воздушной атаки, что подвергало безопасности школьников.
"Призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учащихся и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье", — отметила Лещик.
Управление образования Печерской районной государственной администрации начало служебное расследование по данному инциденту.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за школьной формы в "стиле Людмилы Прокофьевны".
