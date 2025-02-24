Сертификация-2025: обнародованы результаты тестирования учителей Украины

Участники сертификации педагогических работников в своих персональных кабинетах получили результаты первого этапа тестирования. Вместе с тем, учителя располагают информацией о допущении или недопущении к участию в следующем уровне оценивания.

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Педагоги, набравшие менее 60% максимального количества тестовых баллов, не смогут продолжать тестирование. Учителя начальных классов могли набрать 90 баллов, языковой литературной образовательной отрасли – 115, математической – 86, а школьные преподаватели истории и гражданских дисциплин – 106.

Участники сертификации могут скачать карточки своих результатов из личных кабинетов. Если педагоги сомневаются в правильности установления баллов, они могут в течение трех календарных дней после обнародования результатов независимого тестирования подать апелляционное заявление. Рассмотрение жалобы производится в течение семи календарных дней со дня ее получения.

За десять рабочих дней УЦОКО сформирует базу данных участников сертификации, прошедших независимое тестирование, и передаст результаты в Государственную службу качества образования.

Первый этап сертификации предполагает независимое тестирование профессиональных знаний и умений педагогов. В нем приняли участие 2499 зарегистрированных участников, из них: учителей начальных классов – 1382, математики – 393, украинского языка и литературы – 408, истории и гражданских дисциплин – 316.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директора школ и завучи могут участвовать в сертификации. Так, педагоги должны иметь соответствующую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

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