Сертификация учителей-2025: какие задания будут в тесте, сколько баллов нужно набрать и что с собой взять

В Украине 8 февраля проведут первый этап сертификации учителей. В этот день состоится независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей украинского языка и литературы, математики, истории и гражданских дисциплин и учителей начальных классов.

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Содержание тестов определено соответствующими программами, напомнили в Украинском центре оценивания качества образования. Каждый тест содержит задания различных форм, а для прохождения к следующему этапу сертификации нужно набрать не менее 60% от максимального количества баллов.

Допуск к месту тестирования

Место и время проведения тестирования указаны в письмах-вызовах, размещенных в кабинетах участников сертификации. Педагогов будут допускать с 10:30 до 10:50. Нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (копия документа не подходит), и письмо-вызов.

При опоздании к пункту тестирования не будут допускать. Там будут размещены алфавитные списки участников, где можно узнать номер аудитории, в которой будет проходить тестирование.

Структура тестирования и количество баллов

Тест для учителей начальных классов будет содержать 85 заданий, на выполнение которых есть 180 минут:

80 заданий с выбором одного правильного ответа;

5 заданий открытой формы с коротким ответом;

максимальное количество баллов: 90.

Тест для учителей языково-литературной образовательной отрасли также будет содержать 85 заданий и 180 минут:

75 – с выбором одного правильного ответа;

10 – на установление соответствия ("логические пары");

максимальное количество баллов: 115.

Тест для учителей математической образовательной отрасли будет содержать 70 заданий на 180 минут:

57 – с выбором одного правильного ответа;

3 – на установление соответствия ("логические пары");

10 – открытой формы с кратким ответом;

максимальное количество баллов: 86.

Тест для учителей истории и гражданских дисциплин будет содержать 80 заданий на 180 минут:

69 – с выбором одного правильного ответа;

4 – на установление соответствия ("логические пары");

4 – на установление правильной последовательности;

3 – с выбором трех правильных ответов из семи вариантов;

максимальное количество баллов: 106.

Что следует взять с собой на сертификацию

С собой педагогам можно иметь 2-3 ручки с черными чернилами и маленькую прозрачную бутылку с питьевой водой. В то же время, запрещено общаться с другими участниками, выносить тестовые материалы из аудитории, иметь при себе телефоны, смартчасы и другие средства связи, электронные устройства для хранения информации, печатные или рукописные материалы.

Во время тестирования можно выйти из аудитории, предупредив старшего инструктора.

Если будет звучать воздушная тревога, тестирование приостановят. Все участники и персонал должны пройти в укрытие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что независимая оценка профессиональных знаний и умений школьных преподавателей математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин и начальных классов состоится 8 февраля 2025 года.

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