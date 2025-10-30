Сертификация учителей 2026: когда регистрация и кто будет участвовать

В 2026 году пройти сертификацию педагогических работников смогут учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, гражданской и исторической отрасли, обществоведения, а также иностранного языка. Предельное количество школьных преподавателей, которые смогут принять участие в сертификации, составляет 5000 человек.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Регистрация для участия в сертификации продлится с 9 до 19 января 2026 года включительно в два этапа.

Первый будет проходить с 9 до 16 января – в пределах предельного количества, определенного для каждого региона. Второй – с 17 до 19 января – в пределах общего предельного количества, определенного приказом, без применения региональных квот.

Задания для независимого тестирования будут составлены в соответствии с действующими учебными программами, которые разработаны в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Учитель учреждения общего среднего образования" и утверждены Министерством образования и науки Украины. Это обеспечит проверку компетентностей педагогических работников, которые соответствуют современным образовательным требованиям и утверждены нормативными актами.

Об особенностях процедуры регистрации для участия в сертификации УЦОКО будет заранее сообщать на сайте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине с 1 сентября 2025 года изменилась процедура сертификации педагогических работников.

