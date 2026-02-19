Сертификация учителей 2026. Обнародованы результаты тестирования: кто пройдет в следующий этап

Участники сертификация учителей 2026 года получили результаты прохождения независимого тестирования в личных кабинетах. Кроме того, там также содержится информация о допущении или недопущении к участию в следующем этапе – самооценке собственного педагогического мастерства.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Всего участие в первом этапе приняло 3190 учителей, среди которых: начальных классов – 1444, математики – 486, украинского языка и литературы – 502, истории и гражданских дисциплин – 295, английского языка – 463.

Участники, набравшие менее 60% максимального количества тестовых баллов, не будут участвовать в следующем этапе.

Сколько баллов нужно набрать учителям для прохождения во второй этап:

учителям начальных классов – минимум 54 балла

украинского языка и литературы – 69 баллов ,

, математики – минимум 52 балла ,

, истории и гражданских дисциплин – 64,

английского языка – 55 баллов соответственно.

Из личных кабинетов учителя могут загрузить карточки результатов, а также сканкопии бланков ответов. В случае возникновения сомнений относительно правильности установления результатов независимого тестирования педагог имеет право в течение трех календарных дней после обнародования результатов подать апелляционное заявление в апелляционную комиссию при УЦОКО. Рассмотрение жалобы осуществляется в течение семи календарных дней со дня ее получения.

УЦОКО сформирует базу данных участников сертификации, которые прошли независимое тестирование, и передаст результаты в Государственную службу качества образования не позднее 1 марта.

Ранее OBOZ.UA писал, что учительница английского языка рассказала о коллеге, которая "провалила" сертификацию, и обратилась в УЦОКО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!