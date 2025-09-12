Сертификация учителей английского языка: кого могут не допустить к тестированию

13 сентября учителя английского языка будут проходить независимое тестирование профессиональных знаний и умений. Допуск к сертификации начнется за полчаса до ее начала. Тех участников, которые опоздают, не допустят к прохождению оценивания.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Там также подчеркнули, что для входа в пункт тестирования нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов. Копия документа, удостоверяющего личность, не дает права на допуск в пункт тестирования.

Информация о месте проведения сертификации указана в письмах-вызовах, размещенных в кабинетах участников.

Что нужно взять на тестирование

Учителям необходимо взять с собой две-три ручки черного цвета и по желанию маленькую прозрачную бутылку (без этикетки) воды.

На выполнение тестовых заданий отведено 180 минут. Каждому участнику будет выдана тетрадь с заданиями теста и бланк ответов.

Во время выполнения заданий запрещено иметь при себе или на своем рабочем месте средства связи, устройства считывания, обработки, хранения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составными частями соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные процедурой независимого тестирования.

Участники сертификации смогут во время прохождения тестирования выходить из аудитории, предупредив об этом старшего инструктора. Тетрадь и бланк ответов нужно будет оставить на своем рабочем месте. Время, которое учитель проведет за пределами аудитории, не будет добавлено ко времени, отведенному на выполнение тестовых заданий.

В случае объявления воздушной тревоги работа над тестом будет остановлена и все должны перейти в укрытие. После завершения воздушной тревоги участники сертификации смогут вернуться в аудитории пункта тестирования и продолжить выполнять задания независимого тестирования. Время продолжительности воздушной тревоги будет добавлено ко времени, отведенному на прохождение теста.

Правильные ответы к тестовым заданиям будут размещены на сайте УЦОКО до 15 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что изменится в сертификации учителей с 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!