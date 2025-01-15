Сертификация учителей в Украине будет проходить по-новому: что изменится с 1 сентября 2025 года

Украинские учителя будут проходить сертификацию с 1 сентября 2025 по-новому. Для того чтобы принять в ней участие, педагоги должны иметь нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по соответствующей дисциплине.

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Изменения обнародовало Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отметили, что учителя, которые откажутся продолжать сертификацию на любом этапе, смогут пройти ее повторно в следующем году. Также педагоги могут обжаловать результаты изучения экспертами их практического опыта в течение 3 дней после получения экспертного заключения.

Согласно нововведениям, срок начала действия сертификата продлится три года, начиная с 1 января года, наступающего после прохождения независимого оценивания.

"Новая редакция четко устанавливает срок начала действия сертификата во избежание ожидания между его получением и началом выплаты 20% надбавки. В частности, сертификат будет действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января года, наступающего после успешного прохождения сертификации. Например, сертификат учителя, который завершил сертификацию в декабре 2025 года, будет действовать с 1 января 2026 до 1 января 2029 года", – говорится в объяснении.

Сертификация будет производиться в бумажной и/или в форме компьютерного тестирования. Экспертами могут стать педагогические, научно-педагогические работники учебных заведений с опытом не менее 5 лет. Для привлечения к проведению сертификации они должны успешно пройти соответствующее обучение.

Также, новая редакция положения регулирует сроки проведения сертификации между учреждениями. Списки участников, которые составили независимое тестирование и допущены к дальнейшему участию, должны быть переданы не позднее 1 марта и 1 октября текущего года. Информация о результатах изучения практического опыта участников сертификации должна поступать не позднее 7 декабря текущего года. Украинский центр оценивания качества образования в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации должен разместить его в кабинетах участников.

Во время военного положения зарегистрироваться для прохождения сертификации могут не более 5000 человек ежегодно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пассивными учителями на регистрации для прохождения сертификации оказались преподаватели математики, украинского языка и литературы, а также истории и гражданских дисциплин.

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