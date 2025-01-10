Сертификация учителей-2025: определены наиболее пассивные педагоги во время регистрации

В Украине завершилась регистрация педагогов для участия в сертификации. Всего зарегистрировались 3353 учителя (всего было 5000 мест). Самыми пассивными оказались преподаватели математики, украинского языка и литературы, а также истории и гражданских дисциплин.

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Об этом сообщило издание Освіта.ua. Учителя этих предметов подавали заявления очень медленно и не исчерпали даже половину общенациональной квоты, составлявшей 1000 учителей по каждому предмету. Регистрация продолжалась с 23 декабря по 9 января.

В то же время, полностью исчерпали общенациональную квоту учителя начальных классов и английского языка.

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что региональные центры оценивания качества образования проработали большинство из поданных заявлений и подготовили 1258 регистрационных сообщений для учителей начальных классов, 363 – для учителей украинского языка и литературы, 350 – для учителей математики, 269 гражданских дисциплин, а также 429 – для учителей иностранного (английского).

Для учителей, зарегистрировавшихся на сертификацию на сайте УЦОКО созданы кабинеты, доступ к которым осуществляется по логину и PIN-коду. Их участники получают в регистрационных сообщениях.

Сертификация является добровольной и педагог может отказаться от участия в ней на любом этапе.

В этом году количество заданий во время прохождения сертификации учителей было уменьшено на 5. Однако учителя будут иметь на их выполнение такое же количество времени – 180 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 1478 учителей успешно прошли сертификацию. Лучше всего справились педагоги истории и гражданских дисциплин – 297 учителей из 462 зарегистрированных преодолели пороговый балл в 103 необходимых.

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