Сестры-близняшки из Сум сдали НМТ на 200 баллов: в чем секрет успеха и где девушки учатся сейчас

Сестры-близняшки Мария и Дарья Ветровы получили на национальном мультипредметном тесте по математике 200 баллов. Всего таких выпускников в школе №17 Сум шестеро. Девушки также вместе поступили в заветное заведение высшего образования, а также постоянно занимаются спортом.

В интервью Суспільному они рассказали, что сейчас учатся в Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца. Обе получают образование на бюджете: одна на медицине, другая на стоматологии. Дарья получает президентскую стипендию за успехи в учебе. Девушки поделились, как готовились к экзаменам и в чем секрет их успеха. Так, они контролировали друг друга и систематически проходили тестирование имея свободную минутку.

"Я уделяла все свое время подготовке. Еду в автобусе – прохожу тесты, сижу дома – хоп, задачку какую-то решу. Если подготовка системная, то есть результат. Мы друг друга постоянно контролировали. Важно иметь такого человека, который тебя дернет. Я говорю: "Маша, а ты сегодня проходила тесты?" "Не проходила – и прохожу". А там еще: "Ага, у Даши пробный балл выше. А ну еще один пройду". Такая адекватная конкуренция", – рассказали девушки.

По их словам, в 11 классе обучение было преимущественно дистанционным. Благодаря этому они смогли сконцентрироваться на профильных предметах и ответственно подойти к режиму подготовки. Например, если поставить асинхронный урок, то можно учить математику. Каждый день девушки уделяли внимание предметам, которые нужно было сдавать на НМТ.

Поступить в медицинский вуз Ветровы мечтали с седьмого класса. Они отмечают, что в университете нагрузка только возросла, а первые месяцы они провели почти без сна, постоянно готовясь к лекциям. По их словам, контроль обучения происходит почти на каждом занятии, поэтому не подготовиться нельзя.

"Первые два месяца мы учили вместе до двух ночи и просыпались в 05:00, чтобы снова повторить, снова доучить. Приходишь – и рассказываешь", – делится Дарья.

"Сейчас в медицинском на каждой паре, по каждому предмету должен получить оценку. То есть каждый день контрольная и нет выхода, ты должен или выучить, или ты не выучил. У меня одногруппники когда-то спрашивали: "Маша, тебе не бывает плохо? Ты всегда все знаешь. Ты человек?", – добавляет Мария.

В школе результаты выпускниц ожидаемые. Так, учительница математики Людмила Бережецкая говорит, что у школьников должна быть мотивация, взаимные усилия и добродетельная работа, чтобы подготовиться к сдаче экзамена.

В то же время, школьный преподаватель украинского языка Светлана Павленко считает, что за цифрами достижений стоит ежедневная работа учеников, учителей и родителей. Готовили учителя детей к вступительному экзамену и в укрытиях, и на дистанционных уроках, и на каникулах.

По результатам НМТ средний балл выпускников школы – выше среднего показателя по Украине. Так, по украинскому языку по Украине 147,7, а в учебном заведении – 163,3. По математике по Украине 134,3, в школе – 157,3. По истории – 142,5 по Украине, а выпускников – 153.

