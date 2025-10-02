Сеть поразило видео урока украинского языка, где ученики закрепляют тему на примере песни ''Смарагдове небо''

Учительница украинского языка из 42 лицея города Киева Ольга Деева провела урок для седьмого класса с помощью популярной песни "Смарагдове небо" группы DREVO. Такой пример заинтересованности детей поразил сеть.

В видео на своей странице в TikTok педагог отметила, что, по ее мнению, речь – это о современности, о том, что происходит сейчас. И очень важно, чтобы на улицах городов и в коридорах школ звучал именно украинский язык.

Во время урока учительница предложила на примере песни разобрать предложения на части речи. К тому же они вместе перевели строку, которая звучит на английском языке, и проговорили о том, как правильно писать "Усе" или "Все" согласно правилу о чередовании гласных согласных.

В комментариях пользователи уточнили, какой это класс и написали о том, что тоже хотят учиться по такой методике.

"Как круто, я бы тоже хотела так учиться", "Учительница – супер", – пишут в комментариях.

