Анна Боклажук
Моя Школа
Сеть поразило видео урока украинского языка, где ученики закрепляют тему на примере песни 'Смарагдове небо'

Учительница украинского языка из 42 лицея города Киева Ольга Деева провела урок для седьмого класса с помощью популярной песни "Смарагдове небо" группы DREVO. Такой пример заинтересованности детей поразил сеть.

В видео на своей странице в TikTok педагог отметила, что, по ее мнению, речь – это о современности, о том, что происходит сейчас. И очень важно, чтобы на улицах городов и в коридорах школ звучал именно украинский язык.

Во время урока учительница предложила на примере песни разобрать предложения на части речи. К тому же они вместе перевели строку, которая звучит на английском языке, и проговорили о том, как правильно писать "Усе" или "Все" согласно правилу о чередовании гласных согласных.

В комментариях пользователи уточнили, какой это класс и написали о том, что тоже хотят учиться по такой методике.

"Как круто, я бы тоже хотела так учиться", "Учительница – супер", – пишут в комментариях.

