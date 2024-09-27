Сеть университетов неактуальна: Лисовой сообщил о еще одном объединении вузов

Львовский национальный университет природопользования присоединят к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого. Таким образом, будут объединены ресурсы двух заведений и усилена их способность в агротехнической отрасли.

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Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook. По его словам, современная сеть университетов неактуальна, поэтому необходимо ее модернизировать. Он также отметил, что реорганизованный вуз будет действовать на базе двух локаций – Львова и Дублян.

"Будем откровенными: сеть университетов, функционирующая сегодня, неактуальна. На протяжении последних десятилетий количество выпускников школ существенно уменьшается и продолжает уменьшаться. Таким решением мы объединяем ресурсы двух заведений и усиливаем способность новосозданного альянса. Ожидается, что будет создан конкурентоспособный агротехнический университет на базе двух локаций: Львова и Дублян", – сказал Лисовой.

Чиновник напомнил ректорам университетов об их инициативности в теме укрупнения и создания эффективной сети высших учебных заведений.

По словам главы МОН, иногда приходится финансировать "стены заведений", а не развитие качества образования в них. Ведь в Украине постоянно уменьшается количество студентов на протяжении последних десятилетий.

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