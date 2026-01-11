Шале в Швейцарских Альпах, жесткие правила и ученики на вертолете: 10 фактов о самой дорогой частной школе мира

Стоимость обучения в самой дорогой частной школе мира Le Rosey составляет более $200 000 (более 8 500 000 гривен) в год. Она имеет два корпуса, один из которых расположен в поместье Шато-дю-Розе XIV века в Ролле – где школьники находятся с марта по декабрь, а другой – в шале на горнолыжном курорте Гштаад – куда ученики переезжают с Рождества по март .

Во время пребывания в кампусе Гштаада студенты превращаются в элитных профессионалов по катанию на лыжах, информирует Daily Mail. Здесь ежедневное расписание специально разработано таким образом, чтобы дети имели время совершенствовать свои зимние виды спорта, не теряя при этом времени на обучение.

В то же время, на территории летнего кампуса есть крытый и открытый бассейны, частные конюшни для верховой езды с 30 лошадьми, а также морской центр на Женевском озере со спа-центром, сауной и хамамом. Все это для учеников, которые переживают стресс после долгого дня.

Учебное заведение называют "Школой королей", ведь среди ее выпускников король Испании Хуан Карлос, король Египта Фуад II, король Бельгии Альберт II, шах Ирана, принц Ренье, герцог Кентский и принц Карим Ага-хан. Также в ней учился внук британского политика Уинстона Черчилля, а также дети самых богатых семей мира, включая, Элизабет Тейлор, Джона Леннона, Ротшильдов и Рокфеллеров.

В выходные ученики могут участвовать в различных видах досуга, или же отправиться на шопинг в Женеву в сопровождении преподавателей. Также, учителя часто сопровождают учеников в гуманитарных поездках, во время которых дети добровольно помогают обездоленным общинам по всему миру. Школьники также могут участвовать в поездках за границу, но такие приключения не включены в стоимость обучения и должны быть оплачены дополнительно.

Как проходит обучение в Le Rosey

Учителя в Le Rosey управляют жесткой системой. Дети должны просыпаться ежедневно в 7:00 утра. После этого у них завтрак (шведский стол), а с 8:00 до 12:00 проводится шесть занятий. После этого происходит короткий утренний перерыв за традиционной чашкой горячего швейцарского шоколада или посещением кафе на территории.

После обеда обучение состоит из трех уроков до 15:30. С 16:00 до 19:00 ученики могут принять участие в спортивных или художественных мероприятиях.

В 19:30 подается ужин, на который мальчики должны надеть темно-синий блейзер, рубашку и школьный галстук, а девочки должны надеть темно-синий блейзер с белым платьем. Ученики должны сидеть на месте, обозначенном персональной салфеткой, которая фиксируется до конца семестра. Они обедают среди шести-восьми других учеников и одного или двух преподавателей. Дети по очереди подают блюда за столом и должны вставать со стульев, когда приходит взрослый.

Студентам запрещено употреблять алкоголь в течение недели, ни на территории кампуса, ни вне его, а ложиться спать ученики должны между 20:45 и 23:30, в зависимости от возраста. Согласно правилам, пребывание школьников на этаже с лицом противоположного пола, а также "чрезмерная демонстрация привязанности" считается правонарушением.

Занятия проводятся на французском и английском языках по системе, которая называется "двуязычие à la carte", и все студенты сдают официальные внешние экзамены – Международный бакалавр (IB) или Французский бакалавр.

Хотя школа гордится своей культурной, спортивной и академической программой, определяющей чертой ее студенческого сообщества, конечно же, является непомерное богатство. Так, некоторые студенты могут прибывать в учебное заведение на вертолете. Несмотря на это, в школе все становятся равными и несмотря на богатство всех студентов, они делят свои общежития, а комнаты скромного размера.

При изучении растений и садоводства в Le Rosey есть впечатляющая теплица, полная редких экземпляров, которые дети могут анализировать и самостоятельно выращивать.

