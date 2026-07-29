Шанс опередить конкурентов: кто из абитуриентов может получить дополнительные 10–15 баллов

Абитуриенты, успешно завершившие подготовительный курс в высших учебных заведениях, в которые они планируют поступать, могут получить дополнительные 15 баллов. Также такая возможность предоставляется абитуриентам, выбирающим специальности, пользующиеся особой поддержкой государства.

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Соответствующие условия содержатся в Порядке приема на обучение в вузы. Дополнительные 10 баллов получают спортсмены (чемпионы и призеры), занявшие призовые места в 2025–2026 годах. К ним относятся чемпионы и призеры последних чемпионатов Европы или мира, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины, чемпионы и призеры Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, Всемирной гимназиады, а также чемпионы и призеры Украины по различным видам спорта.

Дополнительные 10 баллов они могут получить при поступлении на предметную специальность А4.11 Среднее образование (Физическая культура) и на специальность А7 Физическая культура и спорт.

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Подтвердить наличие права на дополнительные баллы можно выпиской из протокола официальных международных или всеукраинских спортивных соревнований, предоставленной всеукраинской федерацией по соответствующему виду спорта с указанием имени и фамилии абитуриента, названия спортивных соревнований, даты, места их проведения, занятого места и результата.

Для того чтобы получить дополнительные баллы, необходимо подать заявление на указанную специальность и обратиться в приемную комиссию вуза с выпиской, чтобы к заявлению добавили льготу 123. После внесения льготы в это заявление конкурсный балл автоматически увеличится на 10 баллов.

Если абитуриент подает заявления в разные вузы, то необходимо обратиться в каждое учебное заведение для внесения льготы в заявления. Также некоторые абитуриенты имеют право на получение 200 рейтинговых баллов по двум конкурсным предметам на выбор.

Право на такую льготу имеют участники международных олимпиад (в соответствии с приказами Министерства образования и науки), участники Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр (по представлению Минмолодежи и спорта в МОН), которые принимали участие в соревнованиях исключительно в составе сборных команд Украины. Такие абитуриенты могут воспользоваться этой льготой при поступлении на любые специальности.

Перед подачей заявлений им необходимо обратиться в МОН (директорат высшего образования и образования взрослых) для внесения льготы 120 в ЕГЕБО. Затем перед подачей первого заявления необходимо проверить, отображается ли в электронном кабинете информация о том, что абитуриент идентифицирован как участник олимпиады/игр.

Оценка в 200 баллов за конкурс по физической подготовке устанавливается без сдачи конкурса по физическим способностям в вузе для абитуриентов, имеющих спортивные достижения, а именно: звание заслуженного мастера спорта Украины или звание мастера спорта Украины международного класса, или звание мастера спорта Украины, либо являются чемпионами или призерами чемпионатов Украины, Европы или мира по виду спорта, подтвержденными Министерством молодежи и спорта Украины (в течение текущего или предыдущего календарного года).

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