Шаурма может быть полезной: из чего сделать, чтобы ели дети

Шаурма – одно из самых популярных уличных блюд, которое любят и взрослые, и дети. Но если приготовить его дома из качественных и свежих продуктов, оно может стать не только вкусным, но и полезным. Домашняя версия шаурмы – это быстрый, питательный перекус или полноценное блюдо, которое легко адаптировать под детский рацион. Все, что нужно, – заменить острые соусы на мягкие, выбрать легкое мясо и добавить больше овощей.

Идея приготовления вкусной и полезной шаурмы для детей опубликована на странице фудблогера vika gerasimovaa в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

курица – предварительно обжаренная или отваренная до готовности

сыр твердый натертый на терке

вареное яйцо – 1 шт.

помидор свежий – 1 шт.

красный лук – по вкусу (можно приготовить вместе с курицей)

сметанный соус – сметана, чеснок, укроп, горчица в зернах сметана, чеснок, укроп, горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты: мясо порежьте небольшими кусочками, сыр натрите, яйцо и помидор нарежьте ломтиками.

2. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, свежим укропом и небольшим количеством горчицы в зернах – он придаст блюду мягкости и аромата.

3. На лаваш выложите курицу, помидоры, яйцо, лук и сыр, полейте соусом и плотно заверните.

4. Затем поджарьте шаурму на сухой сковороде или гриле до появления легкой румяной корочки.

5. Домашняя шаурма получается сочной, ароматной и намного полезнее уличной. Ее можно готовить для детей, меняя состав начинки. Например, добавлять больше овощей или заменять курицу индейкой или сыром. Это простой способ приготовить знакомое любимое блюдо, которое будет вкусным и безопасным для всей семьи.

