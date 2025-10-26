'Шел второй час домашки...' Мама украинского школьника показала видео, в котором каждый узнает себя

Пользователь социальной сети Виктория опубликовала видео, как они с сыном второй час подряд делают домашнее задание по математике. В этом посте каждая мама украинского школьника узнает себя.

В ролике, который собрал более 365 тысяч просмотров на TikTok, мальчик пытается решить пример. Ему надо 20 разделить на 3.

Чтобы ребенку были легче, мама ему объяснила, что у нее есть 20 круассанов, которые надо разделить на троих. Однако сын говорит, что лучше бы их было 21.

В комментариях пользователи пишут, домашние задания придумали для того, чтобы поссорить детей с родителями, и вообще, пусть мама идет и печет еще один круассан, чтобы ребенку было легче поделить.

"Следующий раз пеките 21, и вам легче, и делится нормально"

Ранее OBOZ.UA писал о том, что видео, как маленький школьник рыдает над домашним заданием, покорило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!