Шесть регионов Украины до сих пор не получили учебники для 7-х классов НУШ: Пипа дала советы, что делать

Хмельницкая, Херсонская, Харьковская, Сумская, Запорожская и Волынская области до сих пор не обеспечены учебниками для 7-х классов на 100%. Для того чтобы получить учебную литературу в полном объеме, руководству школ нужно обратиться в областные департаменты образования.

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На этом акцентировала внимание народный депутат и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в Facebook. По ее словам, проблемы доставки часто связаны с логистикой, ведь учебники распределяются по областным складам.

"МОН признает, что есть проблемы с доставкой учебников. Шесть областей – Хмельницкая, Херсонская, Харьковская, Сумская, Запорожская и Волынская – до сих пор не обеспечены учебниками для 7-го класса на 100%. Часто это проблемы с логистикой, ведь учебники распределяются с областных складов. Поэтому рекомендация для учебных заведений, директоров, учителей: если вам не доставили учебники или доставили недостаточное количество, в первую очередь обратитесь в областные департаменты образования", – написала Пипа.

Она напомнила, что на печать учебников в этом году было выделено 1,5 млрд грн из государственного бюджета. В то же время еще было получено 9,5 миллиарда средств доноров.

Также Пипа обратила внимание, что с 2020 года учебная литература не печатается на языке страны-агрессора. Кроме того, в этом году апробацией учебников занимается Украинский институт развития образования, а не Институт модернизации содержания образования. Так, тестирование небольшого количества изданий будет проходить в определенных школах и после этого будет решаться, нужно ли печатать полный тираж.

"Впервые УИРО пилотирует учебники. Это круто, ведь есть возможность давать обратную связь. Раньше было иначе: печатали учебники на 5 лет, и, чтобы изменить что-то, нужно ждать эти годы, а дети учатся по плохому материалу или неудобному для учителей", – отметила чиновница.

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