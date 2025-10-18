'Шевченко был пьяницей?' Учительница развенчала четыре мифа об украинском языке, которые распространяют в школе

Учительница украинского языка Оксана Николаевна развенчала четыре самых популярных мифа о языке, литературе и классиках. Большинство из них до сих пор рассказывают в школе, но на самом деле все было не так.

Тарас Григорьевич Шевченко не был пьяницей, конкурса по благозвучию языков никогда не существовало, украинские классики не были бедными людьми, а букву "ґ" вернули в украинский язык после репрессий, а не потому, что власти нечем было заниматься. Обо всех этих мифах педагог рассказала на своей странице в Instagram.

Миф 1. Украинский язык занял второе место по благозвучности

На самом деле никакого подобного конкурса никогда не было. А титул второго по благозвучию языка после итальянского, украинскому языку предоставил ученый историк и археограф Дмитрий Бантыш-Каменский.

Миф 2. Тарас Шевченко умер из-за передозировки алкоголем

На самом деле Тарас Григорьевич Шевченко никогда не имел алкогольной зависимости и до последних дней работал над офортами, что было бы невозможно с тремором в руках. Да, у украинского классика было немало проблем со здоровьем, но миф об алкоголизме – это наследие советской власти, с целью уничтожить его репутацию.

Миф 3. Все украинские классики были бедными

О том, как сложно жилось украинским поэтам и писателям, говорили много. На этом буквально строилась информация о них в школьных учебниках еще лет 20-30 назад. Однако на самом деле большинство из них были достаточно состоятельными. Леся Украинка имела на крыше дома собственный солярий с песком, Иван Котляревский жил в элитном районе Полтавы, Михаил Коцюбинский любил отдыхать в Италии, а Григорий Сковорода обожал элитное токайское вино и сыр пармезан.

Миф 4. Букву "ґ" ввели в украинский язык, потому что власти нечем было заняться

По словам автора сообщения, этот миф она часто слышала от взрослых в 2000-х годах, когда училась в школе. Однако на самом деле эта буква была репрессирована в 1933 году из нашей азбуки из-за того, что была слишком украинской. Вернули ее в алфавит в 1990 году.

