Дети носят в школу ноутбуки и не умеют писать? Украинка, которая работает учительницей в США, опровергла популярный миф

Украинская учительница Валерия Бучковская, которая сейчас работает в США, рассказала, чтоамериканские дети не носят в школу книги и тетради. В их портфелях обычно только ноутбуки или папки с рабочими письмами за весь день.

В заметке в TikTok Бучковская отмечает, что такой подход к обучению не означает, что дети не пишут от руки или не читают книги. По ее словам, учебники и тетради остаются в классных партах.

Педагог поделилась, что в этом году ее ученики начинают работать в тетрадях письменными буквами. Также дети имеют свою читательскую книгу, которая подбирается по уровню их чтения.

Бучковская отмечает, что акцент в школе делается на технологиях, которые занимают первое место. Однако традиционное письмо и чтение никто не отменял. По мнению учительницы, это золотая середина в обучении школьников, ведь стоит идти в ногу со временем.

Напомним, в США дети в пять лет имеют задание, на котором нужно принести свою любимую вещь и рассказать о ней. Таким образом они учатся начальным навыкам уметь себя продавать. Американцы обращают внимание на социальную составляющую воспитания, ведь успех и счастье, по их взглядам, измеряется умением жить в социуме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница, которая работает в США, поделилась, сколько длится ее рабочий день в школе.

