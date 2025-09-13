'Здесь никто не остается до ночи'. Украинская учительница, которая работает в США, рассказала, сколько длится ее рабочий день в школе

Украинская учительница Валерия Бучковская, которая сейчас работает в США, рассказала, что ее рабочий день в школе длится 6,5 часов. Так, педагоги встречают детей в 8:55 на улице, а уже в 9 начинаются уроки.

Об этом учительница рассказала в заметке в TikTok. Она поделилась, что ведет все предметы у детей, кроме музыки, искусства, физкультуры и библиотеки. То есть со своим классом она проводит ежедневно всего 4,5 часа. Так, один час Бучковская имеет на обед и еще час на перерыв.

Во время перерыва педагог планирует уроки. Раз в месяц учителя имеют педагогический совет, который длится 45 минут утром перед уроками.

"Официально по контракту моя работа начинается в 9 утра. Поэтому я просыпаюсь в 7, спокойно собираюсь и приезжаю в школу чуть раньше, чтобы подготовиться. А уже в 8.55 звонит звонок и мы с коллегами идем забирать детей с улицы. Далее уроки. Я веду все предметы, кроме музыки, искусства, физкультуры и библиотеки. То есть со своим классом я провожу ежедневно только 4,5 часа. А потом у них другие учителя, обед и перерыв. У меня во время этого час на обед и час для планирования уроков", – делится Бучковская.

Она делится, что уже в половине четвертого учителя провожают детей на школьный автобус. На этом рабочий день заканчивается, а школа становится пустой, ведь там никто не остается до ночи, как это было у педагогов в Украине. По ее словам, сверх официально определенных часов время уже не оплачивается, поэтому никто не работает сверхурочно.

