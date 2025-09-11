''В Украине каждый сам за себя''. Журналистка, которая с сыном уехала в Канаду, поделилась впечатлением о местных школах

Украинская журналистка Анастасия Шкала, которая уехала с сыном в Канаду, рассказала, что в местных школах детей учат как жить, а не пытаются сделать из них вундеркиндов. Так, например, им могут дать задание посчитать бюджет семьи или распорядиться миллионом долларов.

Видео дня

Выполняя такие задания, дети ищут реальные сайты с ценами на автомобиль, дом и другие потребности. Кроме того, они не забывают и об уплате налогов. Об этом Шкала рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По ее словам, большой упор делается на коллективные задания и работу в группе. Тогда как в Украине в основном дети проводят работу самостоятельно и каждый сам за себя. Зато в канадских школах налаженные связи решают все.

"Огромный упор делается на коллективные задачи, работу в группе, коммуникацию между собой, совместные проекты. Это то, что сложно нашим детям, потому что у нас в школах в основном все работы самостоятельные и единоличные. Поэтому наших людей ставит в тупик такое очень популярное здесь понятие, как networking. У нас каждый сам за себя, здесь же налаженные связи решают все", – делится Шкала.

Она также рассказала, что в учебных заведениях не принято дарить какие-то подарки. Зато педагоги часто могут делать подарки детям, например, какие-то мелочи вроде стикеров или популярного замороженного сока в трубочке.

Ранее OBOZ.UA писал, что журналистка рассказала о случае в Канаде, когда директора школы бросили в бочку с водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!