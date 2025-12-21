"Шістдесяти" или "шестидесяти"? Как будет на украинском 60 в родительном падеже: есть важный нюанс
Большинство украинцев допускают ошибку, когда говорят о числе "шістдесят" в родительном падеже. Довольно часто можно услышать вариант "шестидесяти".
Однако он является ошибочным, ведь происходит от цифры "шесть" на русском. Как объясняют на Facebook-странице "Рух за мову", на украинском правильно говорить "шістдесяти".
"Запомните, что в числительных 50, 60, 70, 80 – склоняется только вторая часть слова "десят", первая остается неизменной", – напоминают они правило. И это касается не только родительного падежа, а всех.
Также эксперты добавляют, что в слове "шістдесяти" не нужна буква мягкий знак.
А языковед Александр Авраменко поделился интересным лайфхаком, который поможет склонять числительные без ошибок. Он напомнил, что числительные пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и восемьдесят состоят из двух частей, в частности, "шесть" и "десять", если речь идет о "шестьдесят".
"Запомните, когда вы меняете эти числительные, то первую часть вообще не трогайте, – она будто окаменела. Нет (скольких) "шістдесяти", а не "шестидесяти", как в русском языке", – объясняет филолог.
