Первоклассникам необходимо почувствовать социализацию, поэтому дети должны 1 сентября пойти в школу. Дистанционное обучение грозит негативными социальными последствиями.

Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в интервью "Левому берегу".

"Не представляю себе, как дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", – уверен он.

Шкарлет рассказал, что в министерстве обсуждаются запасные варианты: смешанная форма обучения (частично офлайн, частично онлайн) или введение нескольких смен обучения.

"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование – это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать, им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас останется только дистанционное обучение, будет социальное сиротство", – считает Шкарлет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

В то же время известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

На сайте Министерства образования и науки Украины отредактировали новость о назначении Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы МОН.

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