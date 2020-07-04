Першокласникам необхідно відчути соціалізацію, тому діти повинні 1 вересня піти до школи. Дистанційне навчання загрожує негативними соціальними наслідками.

Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Не уявляю собі, як діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знову дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", – впевнений він.

Шкарлет розповів, що в міністерстві обговорюються запасні варіанти: змішана форма навчання (частково офлайн, частково онлайн) або введення декількох змін навчання.

"Я спілкувався за цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство", – вважає Шкарлет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.

У той же час відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.

На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.

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