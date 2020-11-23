Шкарлет назвал аргументы за обучение детей в школах с 5 лет

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал несколько аргументов в пользу обучения в школах с пяти лет.

В Telegram он отметил, что сейчас по этому вопросу идет общественное обсуждение, а в случае поддержки будет разработана соответствующая учебная программа.

Шкарлет назвал аргументы за раннее обучение в школах Минобразования

Ключевыми в пользу раннего обучения, по мнению Шкарлета, являются три аргумента:

последовательность дошкольного и начального звеньев образования;

чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем более успешным будет этот ребенок во взрослой жизни;

современные дети развиваются намного быстрее, а значительную роль в этом играет сумасшедший темп развития информационных технологий.

"Для меня очень важным является мнение каждого гражданина относительно организации 12-летнего школьного обучения, начиная с пяти лет. Сознательно начал общественный диалог на эту тему. В случае поддержки предусмотрена разработка соответствующих возрасту детей образовательных и учебных программ", – пояснил и. о. министра.

Шкарет подчеркнул, что пятилетние и шестилетние дети требуют разных подходов и компетенции по форме и длительности обучения.

"Это дорого, говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, поэтому аргументы в пользу экономии считаю нецелесообразными. Моя задача – найти возможности и поддержку", – подытожил глава ведомства.

Telegram Сергея Шкарлета.

Telegram Сергея Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве образования Украины рассматривают начало обучения детей в школах с пяти лет.

Сергей Шкарлет привел в пример, что в некоторых странах Европейского Союза начинают обучение в школах именно с этого возраста, а оканчивают в 17.

Позднее он пояснил, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет.