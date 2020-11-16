Школа с 5 лет: Шкарлет прояснил инициативу

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет.
Как написал он в Telegram, дети в 5-летнем и 6-летнем возрасте имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы.
Шкарлет сказал, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет. Источник: МОН
МОН
"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", – отметил Шкарлет.
По его словам, сейчас многие страны мира начинают обучение детей с 5 лет. В частности, такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.
"Нам же нужно учесть особенности украинской школы", – добавил руководитель МОН.
Он выразил надежду на плодотворное обсуждение идеи с экспертной средой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
идея о начале обучения в школах с пяти лет была предложена на совещании в МОН с руководством областных управлений образования.
В то же время от 12-летнего среднего образования отказываться не будут.
Омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев заявил, что школьники должны заканчивать процесс получения полного среднего образования в 18-19 лет, им не стоит начинать обучение с 5 лет.
OBOZREVATEL писал, почему учителей разозлила идея МОН и можно ли ее реализовать в Украине.
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