Школа с 5 лет: Шкарлет прояснил инициативу

И.о. министра заявил, что сейчас многие страны мира начинают обучение детей с 5 лет

Шкарлет отметил, что дети в 5 лет не должны сесть за парты на 35 минут урока

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет.

Как написал он в Telegram, дети в 5-летнем и 6-летнем возрасте имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы.

Шкарлет сказал, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет. Источник: МОН МОН

"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", – отметил Шкарлет.

По его словам, сейчас многие страны мира начинают обучение детей с 5 лет. В частности, такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

"Нам же нужно учесть особенности украинской школы", – добавил руководитель МОН.

Он выразил надежду на плодотворное обсуждение идеи с экспертной средой.

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