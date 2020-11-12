Дітей хочуть відправляти до школи з 5 років: Горбачов оцінив "примітивну" ідею Шкарлета

Але Сергій Горбачов наполягає, що освітній процес у школах повинен завершуватися до 18-19 років

В. о. міністра освіти розповів, що в деяких школах країн Європейського Союзу діти починають навчання у п'ятирічному віці та закінчують його у 17 років

Школярі повинні закінчувати процес здобуття повної загальної середньої освіти у 18-19 років, їм не варто починати навчання з 5 років.

Про це OBOZREVATEL сказав омбудсмен з питань освіти Сергій Горбачов, коментуючи пропозицію Міністерства освіти.

"Те, що зараз обговорюють, – намагання спростити все до примітиву. Я би хотів запитати у прихильників усілякого завершення навчання у 17 років – що робити у разі, якщо не складеться з навчанням? Дитина неповнолітня, на роботу не візьмуть. Загальна практика – молода людина закінчує здобуття повної загальної середньої освіти у 18-19 років. Це нормально, так має бути і в нас", – запропонував Горбачов.

За його словами, українські школярі перенавантажені великою кількістю предметів у старших класах. В ідеалі вони мають обрати собі три обов'язкові і 2-3 на вибір. Серед обов'язкових має бути рідна та іноземна мови, математика та історія, решту нехай обирають собі за схильністю. Кожен предмет у старшій профільній школі має закінчуватися державним іспитом.

"Тоді діти будуть вмотивованіше ходити на заняття і не буде так, як є зараз, коли старшокласники не ходять на уроки. І в мене рука не піднімається заганяти їх туди, бо я розумію, що вони готуються до ЗНО. Щодо початкової школи, то дітей потрібно спершу адаптувати через гру до шкільного життя і поступово підвищувати вимоги. Так зараз робить нова українська школа", – підсумував Горбачов.

Нагадаємо, у Міносвіти розглядають початок навчання дітей у школах із п'яти років.

Т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що це було запропоновано на нараді у відомстві з керівництвом обласних управлінь. Мовляв, в деяких країнах Європейського Союзу починають навчання в школах з 5-річного віку, а закінчують у 17. Однак жодних рішень не ухвалюватимуть, поки не напрацюють оптимальні варіанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство науки та освіти України встановило умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!