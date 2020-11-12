Детей хотят отправлять в школу с 5 лет: Горбачев оценил "примитивную" идею Шкарлета

И. о. министра образования рассказал, что в школах некоторых стран Европейского Союза дети начинают обучение в пятилетнем возрасте и заканчивают его в 17 лет

Школьники должны заканчивать процесс получения полного общего среднего образования в 18-19 лет, им не стоит начинать учебу с 5 лет.

Об этом OBOZREVATEL сказал омбудсмен по образованию Сергей Горбачев, комментируя предложение Министерства образования.

"То, что сейчас обсуждают – это попытки упростить все до примитива. Я бы хотел спросить у сторонников всякого завершения обучения в 17 лет – что делать в случае, если не сложится с обучением? Ребенок несовершеннолетний, на работу не возьмут. Общая практика – молодой человек заканчивает получения полного общего среднего образования в 18-19 лет. Это нормально, так должно быть и у нас", – предложил Горбачев.

По его словам, украинские школьники перегружены большим количеством предметов в старших классах. В идеале они должны выбрать себе три обязательных и 2-3 на выбор. Среди обязательных должны быть родной и иностранный языки, математика и история, остальные пусть выбирают себе предрасположенностью. Каждый предмет в старшей профильной школе должен заканчиваться государственным экзаменом.

"Тогда дети будут лучше ходить на занятия и не будет так, как сейчас, когда старшеклассники не ходят на уроки. И у меня рука не поднимается загонять их туда, я понимаю, что они готовятся к ЗНО. Относительно начальной школы, то детей нужно сначала адаптировать через игру к школьной жизни и постепенно повышать требования. Так сейчас делает новая украинская школа", – подытожил Горбачев.

Напомним, в Минобразовании рассматривают начало обучения в школах с пяти лет. И.о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что такую инициативу было предложено на совещании в ведомстве с руководством областных управлений. Мол, в некоторых странах Европейского Союза начинают обучение в школах с 5-летнего возраста, а заканчивают в 17. Однако никаких решений принимать не будут, пока не разработают оптимальные варианты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство науки и образования Украины установило условия приема в высшие учебные заведения в 2021 году.

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