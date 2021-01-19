Шкарлет объяснил, когда восстановят полноценное обучение для старшеклассников в Украине

Старшеклассники в Украине вернутся за парты 112.ua

После окончания усиленного карантина, который длится в Украине с 8 по 24 января, старшеклассники смогут вернуться к полноценному обучению в школах по смешанной системе. Это будет возможно при отсутствии стремительного скачка статистики заболеваемости коронавирусом.

Такими планами поделился на личном Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет. Вместе с тем он подчеркнул, что эпидемиологические показатели будут отдельно анализироваться в каждой области.

"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", – написал он.

В то же время министр отметил, что рассматривается также возможность восстановления стандартного или смешанного формата обучения для остальных украинских школьников. Впрочем, пока МОН консультируется по этому вопросу с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

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