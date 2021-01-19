Шкарлет пояснив, коли відновлять повноцінне навчання для старшокласників в Україні

Старшокласники в Україні повернуться за парти 112.ua

Після закінчення посиленого карантину, який триває в Україні з 8 до 24 січня, старшокласники зможуть повернутися до повноцінного навчання у школах за змішаною системою. Це буде можливо у разі відсутності стрімкого стрибка статистики захворюваності на коронавірус.

Такими планами поділився на особистому Telegram-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Водночас він наголосив, що епідеміологічні показники окремо аналізуватимуться в кожній області.

"Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання, на мою думку, є вкрай необхідним та важливим. Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги щодо відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", – написав він.

Крім того, міністр наголосив, що розглядається також можливість відновлення стандартного або змішаного формату навчання для решти українських школярів. Втім поки МОН проводить консультації з цього питання з головою Міністерства охорони здоров'я Максимом Степановим і головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Як повідомляв OBOZREVATEL: