Шкарлет сказал, продолжится ли дистанционка после летних каникул

Дистанционное обучение в школах после летних каникул в сентябре 2021 года будет зависеть от дисциплины украинцев. Население призвали научиться жить в условиях пандемии коронавируса (COVID-19).
Об этом "РБК-Украина" рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет. При этом чиновник надеется, что вакцинация даст эффект и проявится коллективный иммунитет против болезни.
Шкарлет рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку". – Ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", – пояснил министр.
Шкарлет добавил, что есть платформа "Всеукраинская школа онлайн", а еще созданы много собственных сервисов, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.
Отметим, что названы города Украины, где школьникам продлят обучение летом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразовании сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране.
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