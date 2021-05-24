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Шкарлет сказал, продолжится ли дистанционка после летних каникул

3.6т
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Дистанционное обучение в школах после летних каникул в сентябре 2021 года будет зависеть от дисциплины украинцев. Население призвали научиться жить в условиях пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом "РБК-Украина" рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет. При этом чиновник надеется, что вакцинация даст эффект и проявится коллективный иммунитет против болезни.

Шкарлет рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку". – Ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", – пояснил министр.

Шкарлет добавил, что есть платформа "Всеукраинская школа онлайн", а еще созданы много собственных сервисов, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.

Отметим, что названы города Украины, где школьникам продлят обучение летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразовании сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Карантин в Украине
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина
Теги
образование Министерство образования Украины Школа
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