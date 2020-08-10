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Шкарлета снова уличили в плагиате: научная работа главы МОН содержит почти 90% совпадений

1.6т
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Исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета очередной раз обвинили в плагиате. В частности, в одной из его статей к докторской диссертации нашли 87,5% совпадений с работами других ученых.

Ее анализ провели специалисты Юрий Бойко и Василий Садовый. Результаты опубликованы на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Так в автореферате докторской диссертации работа Шкарлета значится в разделе "Статьи в научных изданиях" под №35. Она имеет такое название: Шкарлет С. М. Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий // Сиверянский летопись. – 2007 – №4. – С. 161 – 171.

Шкарлета снова заподозрили в плагиате научных трудов

Шкарлета снова заподозрили в плагиате научных трудов

Ученые, которые делали анализ статьи чиновника, обнаружили совпадения текста с несколькими источниками и показали это в сравнительной таблице. Так, в левом столбце они привели фрагменты статьи доктора экономических наук Шкарлета, в правом – источник, с которым выявлены совпадения. Отметим, что в нем желтым цветом специалисты показали полные совпадения, бирюзовым – синонимы и перефразирование, а зеленым – заявления нового и. о. главы МОН о том, что это именно он является автором высказанных предложений или выводов.

Анализ статьи к докторской диссертации Шкарлета

Анализ статьи к докторской диссертации Шкарлета

(false-science.ucoz.ua)

"Шкарлет знает, как надо делать ссылки на текст других исследователей, который используется в конкретной работе, и делает это правильно... Но на самом деле переписывает текст статьи российского профессора Людмилы Петровны Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в перечне литературы в статье Шкарлета нет. Так, это пример наглого академического плагиата", – констатируют ученые.

Совпадения статьи Шкарлета с трудами других ученых

Совпадения статьи Шкарлета с трудами других ученых

(false-science.ucoz.ua)

Они подчеркнули, что основной материал статьи Шкарлета изложен на стр. 163-170. В то же время совпадения с чужими трудами обнаружены на стр. 164-170, то есть на семи страницах из восьми, что составляет 87,5%.

"Что интересно, ректор Черниговского института информации, бизнеса и права с 6-летним стажем, да еще и профессор указывает в своей научной статье сайт студенческих рефератов как источник", – пишут Бойко и Садовый.

Стоит отметить, что это уже восьмой анализ академического плагиата Шкарлета. Однако сам он все это отрицает, оправдываясь, что любая программа "покажет совпадение и определенные часто используемые слова".

Статья Шкрарлета содержит 87,4% совпадений с работами других ученых

Статья Шкрарлета содержит 87,4% совпадений с работами других ученых

(false-science.ucoz.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет не увидел плагиата в своих статьях. Он заявил, что его статья от 2016 года совпадает со статьей Виктории Микитенко от 2011 -го, так как они вместе были исполнителями проекта с Международного научно-технического университета.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
МояШкола
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина
Теги
плагиат Министерство образования Украины
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