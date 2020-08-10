Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Шкарлета знову викрили у плагіаті: наукова праця очільника МОН містить майже 90% збігів

1.6т
Читати матеріал російською

Виконуючого обов’язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вкотре звинуватили у плагіаті. Зокрема, в одній із його статей до докторської дисертації знайшли 87,5% збігів із працями інших науковців.

Її аналіз провели фахівці Юрій Бойко та Василь Садовий. Результати опубліковано на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

Зокрема, в авторефераті докторської дисертації робота Шкарлета значиться у розділі "Статті у наукових фахових виданнях" під №35. Вона має таку назву: Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств // Сіверянський літопис. – 2007. – №4. – С. 161–171.

Шкарлета знову запідозрили в плагіаті наукових праць

Шкарлета знову запідозрили в плагіаті наукових праць

Науковці, які робили аналіз статті чиновника, виявили збіги тексту з декількома джерелами й показали це в порівняльній таблиці. Зокрема, у лівому стовпчику вони навели фрагменти статті доктора економічних наук Шкарлета, у правому – джерело, з яким виявлено збіги. Зауважимо, що в ньому жовтим кольором фахівці показали повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – заяви нового в. о. очільника МОН про те, що це саме він є автором висловлених пропозицій чи висновків.

Аналіз статті до докторської дисертації Шкарлета

Аналіз статті до докторської дисертації Шкарлета

(false-science.ucoz.ua)

"Шкарлет знає, як треба робити посилання на текст інших дослідників, який використовується в конкретній роботі, і робить це правильно… Але насправді переписує текст статті російської професорки Людмили Петровни Гончаренко (у перекладі українською), надрукований у 2004 році, і цієї роботи у переліку літератури в статті Шкарлета немає. Так, маємо приклад нахабного академічного плагіату", – констатують науковці.

Збіги статті Шкарлета із працями інших науковців

Збіги статті Шкарлета із працями інших науковців

(false-science.ucoz.ua)

Вони підкреслили, що основний матеріал статті Шкарлета викладено на стор. 163–170. Водночас збіги з чужими працями виявлено на стор. 164–170, тобто на семи сторінках із восьми, що становить 87,5%.

"Що цікаво, ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права з 6-річним стажем, та ще й професор вказує у своїй науковій статті сайт студентських рефератів як джерело", – пишуть Бойко і Садовий.

Варто зауважити, що це вже восьмий аналіз академічного плагіату Шкарлета. Проте сам він усе це заперечує, виправдовуючись, що будь-яка програма "покаже збіги й певні широковживані слова".

Стаття Шкрарлета містить 87,4% збігів із працями інших науковців

Стаття Шкрарлета містить 87,4% збігів із працями інших науковців

(false-science.ucoz.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не побачив плагіату у своїх статтях. Він заявив, що його стаття від 2016 року збігається зі статтею Вікторії Микитенко від 2011 року, тому що вони разом були виконавцями проєкту з Міжнародного науково-технічного університету.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Моя школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Моя школа
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна
Теги
плагіат Міністерство освіти України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Моя Школа