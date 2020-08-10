Шкарлета знову викрили у плагіаті: наукова праця очільника МОН містить майже 90% збігів

Виконуючого обов’язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вкотре звинуватили у плагіаті. Зокрема, в одній із його статей до докторської дисертації знайшли 87,5% збігів із працями інших науковців.

Її аналіз провели фахівці Юрій Бойко та Василь Садовий. Результати опубліковано на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

Зокрема, в авторефераті докторської дисертації робота Шкарлета значиться у розділі "Статті у наукових фахових виданнях" під №35. Вона має таку назву: Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств // Сіверянський літопис. – 2007. – №4. – С. 161–171.

Шкарлета знову запідозрили в плагіаті наукових праць

Науковці, які робили аналіз статті чиновника, виявили збіги тексту з декількома джерелами й показали це в порівняльній таблиці. Зокрема, у лівому стовпчику вони навели фрагменти статті доктора економічних наук Шкарлета, у правому – джерело, з яким виявлено збіги. Зауважимо, що в ньому жовтим кольором фахівці показали повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – заяви нового в. о. очільника МОН про те, що це саме він є автором висловлених пропозицій чи висновків.

Аналіз статті до докторської дисертації Шкарлета (false-science.ucoz.ua)

"Шкарлет знає, як треба робити посилання на текст інших дослідників, який використовується в конкретній роботі, і робить це правильно… Але насправді переписує текст статті російської професорки Людмили Петровни Гончаренко (у перекладі українською), надрукований у 2004 році, і цієї роботи у переліку літератури в статті Шкарлета немає. Так, маємо приклад нахабного академічного плагіату", – констатують науковці.

Збіги статті Шкарлета із працями інших науковців (false-science.ucoz.ua)

Вони підкреслили, що основний матеріал статті Шкарлета викладено на стор. 163–170. Водночас збіги з чужими працями виявлено на стор. 164–170, тобто на семи сторінках із восьми, що становить 87,5%.

"Що цікаво, ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права з 6-річним стажем, та ще й професор вказує у своїй науковій статті сайт студентських рефератів як джерело", – пишуть Бойко і Садовий.

Варто зауважити, що це вже восьмий аналіз академічного плагіату Шкарлета. Проте сам він усе це заперечує, виправдовуючись, що будь-яка програма "покаже збіги й певні широковживані слова".

Стаття Шкрарлета містить 87,4% збігів із працями інших науковців (false-science.ucoz.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не побачив плагіату у своїх статтях. Він заявив, що його стаття від 2016 року збігається зі статтею Вікторії Микитенко від 2011 року, тому що вони разом були виконавцями проєкту з Міжнародного науково-технічного університету.

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