'Школа должна быть не только об учебе': чего больше всего не хватает украинским ученикам. Результаты опроса

Украинские школьники в рамках нового опроса заявили, что в школах им не хватает современного оборудования в классах и возможности использовать такие технологии как 3D-модели, анимации и обучающие игры. Кроме того, они хотели бы получить больше навыков для использования в будущей профессии.

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Такое исследование в рамках реализации комплексной политики "Образование для жизни" провело Министерство образования и науки вместе с U-Report. Ведомство стремится узнать реальные образовательные потребности школьников для создания качественной системы обучения.

Так, 48,2% молодежи отметили, что больше всего их увлекает в обучении понимание, что это необходимо для будущей профессии.

51,8% ответили, что на уроках им больше всего нравится проводить эксперименты и опыты. 68,8% учеников подчеркнули, что им было интереснее учиться, если бы классы были более современными (удобная мебель, современная техника и новое оборудование).

Какие технологии школьники хотят использовать на уроках:

55,7% – ЗD-модели и анимации;

49,9% – обучающие игры;

46% – интерактивные стимуляции на компьютере.

В ведомстве отметили, что на основе полученных результатов будут производиться такие изменения:

больше движения, меньше сиденья: в школе появятся ежедневные двигательные активности, потому что обучение – это не про 8 часов за партой;

в школе появятся ежедневные двигательные активности, потому что обучение – это не про 8 часов за партой; новые форматы учебников : доступ к цифровым платформам с современным видео- и аудиоконтентом дополнительно к традиционным форматам учебников;

: доступ к цифровым платформам с современным видео- и аудиоконтентом дополнительно к традиционным форматам учебников; интересная наука : не просто заучивание формул, а реальные эксперименты, чтобы понять, как они работают в жизни;

: не просто заучивание формул, а реальные эксперименты, чтобы понять, как они работают в жизни; образование, которое действительно понадобится: учащиеся смогут узнать, как составить резюме, спланировать бюджет, влиять на изменения в обществе или действовать в стрессовых ситуациях;

учащиеся смогут узнать, как составить резюме, спланировать бюджет, влиять на изменения в обществе или действовать в стрессовых ситуациях; общие интерактивы и собственные проекты: больше работы в командах, больше возможностей для творчества и развития.

"Школа должна быть не только об учебе, но и о жизни. И именно мнения молодежи помогают воплотить этот замысел как можно лучше!" – отметили в МОН.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование, проведенное в сентябре 2024 года, показало, что учащимся не хватает самостоятельного выбора предметов в школах, современных лабораторий и кабинетов, а также навыков, которыми бы они пользовались в реальной жизни. Кроме того, дети хотели бы изучать только предметы, которые им нравятся.

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