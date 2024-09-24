Самостоятельный выбор предметов и современные кабинеты: родители и ученики назвали вещи, которых не хватает в украинских школах

Украинским ученикам не хватает самостоятельного выбора предметов в школах, современных лабораторий и кабинетов, а также навыков, которыми они пользовались бы в реальной жизни. Кроме того, дети хотели бы, чтобы предметов было меньше и они изучали только те, которые им нравятся.

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Такие выводы сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, представив исследование "Содержание образования в старшей профильной школе". По его словам, это самые распространенные желания среди старшеклассников и их родителей.

В то же время многие родители школьников указали на проблемы в образовании. В частности, они отмечали, что

ребенок перегружен уроками и домашними заданиями – 17%;

учителя преподают по-прежнему – 15%;

обучение не ориентировано на практику – 15%;

учебники сложные и неинтересные – 12%;

непонятная система оценивания – 12%;

пространство в школе не улучшилось (не закупили мебель, оборудование, учебные материалы и т.п.) – 9%;

учителя не уважают детей (могут кричать, оскорблять и т.п.) – 8%;

в школе есть буллинг – 7%;

ребенку скучно в школе – 6%.

Кроме того, многие родители указывали на то, что они вынуждены доучивать своих детей, пользуясь услугами репетиторов. Так, половина опрошенных старшеклассников обращаются за такой помощью.

43% из них указали, что учебы в школе недостаточно для поступления в университеты. А 7% отметили, что на этом настаивают их родители, которые считают, что знаний в школе недостаточно.

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