''Школа – это место, где учат, что правильный ответ важнее собственного мнения'': сеть захватила новая дискуссия

В социальной сети Тhreads возникла новая дискуссия относительно современной украинской школы. В частности, внимание привлекло то, что в учебных заведениях важнее правильный ответ, чем собственное мнение учеников.

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Об этом написала писательница Кристина Мельничук. Пользователи соцсети высказали свое видение относительно такого взгляда. В частности, они указали на то, что школа – это "инструмент для упаковки всех в один шаблон".

"Современная украинская школа – это место, где учат, что правильный ответ важнее собственного мнения", – написала автор сообщения.

В то же время, украинцы разделились во взглядах относительно такой ситуации.

"А когда-то было иначе? Школа, выросшая из совковой системы – это просто инструмент для упаковки всех в один шаблон".

"Есть предметы, такие как математика, где мнение вашего ребенка никому не интересно, потому что вариант ответа один – правильный".

"Дело в том, что многие не замечают факты (или не хотят этого делать), потому что "я имею право на собственное мнение" или "я такого не видел, значит не было".

"У меня была учительница по биологии, которая говорила: "Ну и что, что в учебнике так написано. Это бред какой-то. Думайте своей головой". Но да, она была такая одна".

"Потому что никуда не делись учителя советского периода. Реформа не коснулась большинства школ".

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