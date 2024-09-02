'Школа офлайн', каникулы и бомбоубежища: что изменится для детей в новом учебном году

Новый учебный год в Украине снова начался в условиях российского полномасштабного вторжения и сложной ситуации в энергетике. Несмотря на обстрелы оккупантов и графики отключений света за парты в этом году планируют вернуть 300 тысяч школьников.

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Министерство образования и науки подготовило меры по обеспечению бесперебойного учебного процесса, с учетом рисков безопасности, состояния школьной инфраструктуры и различных форм обучения. Рассказываем, какие нововведения ждут школьников в новом учебном году.

В частности, ведомство утвердило приказ, устанавливающий новые условия получения общего среднего образования в коммунальных школах во время военного положения. Документ определяет меры по возвращению как можно большего количества учеников к очному обучению в школах.

Требования, изложенные в документе, должны быть внедрены до начала следующего учебного года (2025/2026), однако школы по готовности могут приступить к их реализации уже с учебного года 2024/2025.

Школа офлайн

Кроме того, МОН запустили стратегию "Школа офлайн", цель которой вернуть детей в школы очного обучения, где это позволяет ситуация в сфере безопасности, а также способствовать качественной дистанционке для детей с территорий, где невозможно восстановить доступ к очному обучению.

Когда начнется учебный год

Правительство приняло решение о начале учебы 2 сентября. Учебные заведения должны спланировать процесс таким образом, чтобы завершить его до 30 июня следующего года.

Школы имеют возможность самостоятельно решать, как структурировать учебный год, включая продолжительность учебной недели и дня, а также организацию образовательного процесса.

Каникулы

Заведения будут самостоятельно определять структуру учебного года с учетом ситуации в сфере безопасности.

Ориентировочные даты каникул:

– осенние: 28 октября-3 ноября 2024 года;

– зимние: 30 декабря 2024-10 января 2025 года;

– весенние: 24-30 марта 2025 года;

– летние: 30 мая-31 августа 2025 года.

Очное, дистанционное и смешанное обучение

Согласно рекомендациям МОН, приоритетным остается очное обучение с возможностью внедрения смешанного формата (сочетание очных занятий с дистанционными).

Дневное обучение (включая смешанную форму) может быть организовано только если в заведении или в радиусе не более 500 метров от него есть бомбоубежища или другие защитные сооружения.

Кроме того, учебное заведение должно обладать достаточной материально-технической базой для проведения такого обучения.

Если школа не отвечает требованиям, в частности, наличие укрытий, обучение организуется в дистанционном формате.

На временно захваченных войсками России территориях ученики могут обучаться дистанционно или по индивидуальной программе (педагогический патронаж), если это позволяет ситуация с безопасностью.

Не более 24 учащихся в классе

С этого года количество учащихся в первом классе не должно превышать 24 ребенка. Для других классов максимальное количество учащихся остается на уровне 30 человек.

Также сохраняется возможность разделения класса на группы для изучения отдельных предметов. Разделение возможно при наличии более 27 детей в классе. Если количество учащихся не превышает 24, разделение на группы не предусматривается.

Обучение и новые правила оценки 5-9 классов

Для 5-9 классов учебная нагрузка будет базироваться на минимальном количестве часов, а не на рекомендованном, как было раньше. В МОН уверены, что это позволит школам лучше адаптировать учебные планы в соответствии с потребностями учащихся и быть более гибкими.

Кроме того, есть рекомендации по оценке успехов не только по 12-балльной шкале, но и в "Свидетельстве достижений", где будут содержаться не только баллы, но и словесные оценки умений и навыков учащихся. Например, "Требует внимания и помощи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Имеет значительные успехи".

В школах появятся офицеры службы образовательной безопасности

В украинских школах приступят к работе офицеры службы образовательной безопасности (СОБ). Они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменится работа дистанционных школ в 2024/2025 учебном году.

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