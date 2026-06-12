Школа в Лондоне ввела день без экранов для детей, родителей и учителей: каковы результаты и что стало самым большим сюрпризом

В католической школе в Лондоне (Великобритания) ввели день без экранов для детей, родителей и учителей. Помимо смартфонов, ученикам и учителям запрещено пользоваться ноутбуками, мониторами или планшетами в понедельник раз в месяц. Такую идею предложили школьники.

Видео дня

Самым большим сюрпризом стала восторженная реакция родителей, сообщает The Guardian. После первого понедельника некоторые семьи прислали фотографии мероприятий, которые они организовали вечером. Теперь учебное заведение каждый раз получает от родителей фотографии, на которых они играют в карты, читают книги или занимаются спортом со своими детьми.

Идея перерыва перед экранами принадлежала шестикласснице Софи Джанашии, которая учится в школе в Илинге. Она хотела, чтобы ее услышали, что дети думают о смартфонах и других устройствах, и подняла вопрос о возможности полностью безекранного учебного дня со своими одноклассниками и учителями.

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"Я подумала, что если бы мы могли провести хотя бы один день без экранов во всей школе, чтобы никто не остался в стороне, это было бы хорошо для всех. Родителям трудно оторвать детей от экранов. Нам нравится пользоваться экранами, но мы можем проводить за ними слишком много времени. Это очень важно для меня, потому что я вижу, как люди, которых я знаю, проводят все свое время у экранов, и это означает, что иногда мы вместе, но на самом деле мы не вместе", – поделилась девочка.

Результат вызвал интерес у других школ этого района. Также на это обратило внимание правительство. Софи недавно приняла участие в дискуссии с министром технологий Лиз Кендалл, которая рассматривает планы по запрету или ограничению социальных сетей для лиц в возрасте до 16 лет.

Одноклассники Софи говорят, что поддерживают дни без экранов и продолжают это делать по вечерам. Дети рассказывают, что сначала придерживались такого правила только в школе, однако когда к ним присоединились родители, то они стали проводить больше времени вместе, вместо того, чтобы смотреть в экраны. Школьники делятся, что им больше нравится такое общение, ведь тогда родители более вовлечены в разговор и уделяют им больше внимания. Кроме того, и сами дети отмечают, что благодаря этому правилу они увидели, как много времени проводят в телефонах, и поэтому сознательно избавляются от этой привычки.

Для учителей дни без экранов означали отказ от интерактивных досок и видео и возвращение к более традиционным методам. Для некоторых педагогов это означало переосмысление способа проведения уроков и более практичный подход к разработке заданий.

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