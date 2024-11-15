Школа в Нидерландах запретила родителям вмешиваться в оценки детей: это усугубляет стресс

Администрация лицея Jordan (Montessori Lyceum Utrecht) в Нидерландах решила провести эксперимент и ограничила доступ родителей к приложению с оценками их детей. Так учреждение захотело проверить результаты исследования о том, что стресс и оценки связаны.

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Об это пишет The Guardian. Указанное исследование показало, что родительский контроль за оценками вызывает у учеников стресс и влияет на их успеваемость в школе. С помощью такого эксперимента администрация лицея рассчитывает повысить успеваемость школьников.

Как и во многих странах, в Нидерландах действует система, в соответствии с которой ученикам необходимо набрать определенный средний балл, чтобы перейти на следующий год, но Jordan – Montessori Lyceum Utrecht обнаружил, что приложение, которое делится каждой оценкой с родителями, увеличивает уровень стресса у детей.

Учитель экономики Стайн Уиттенбогаард опросил 500 своих учеников и обнаружил, что у детей, чьи родители постоянно следили за успеваемостью через приложение, показатель стресса составил 2,7 из 5 баллов. При этом ученики, чьи родители реже проверяли оценки, испытывали меньший стресс – всего 2 балла.

"Когда я учился в школе, отчет об оценках был четыре раза в год, а в остальное время вы могли сказать родителям, когда и что хотите. Теперь родители могут получить push-уведомление на телефон: "Привет, у вашего ребенка новый результат". И ребенок приходит домой, а родители ожидают его с серьезным разговором. Это ужасно", – сказал педагог.

После обсуждения таких результатов руководство школы предложило месячную паузу доступе родителей к оценкам детей. Школьники положительно отреагировали на такую инициативу, как и родители – 95% высказались "за".

Директор лицея Герт Лойшельдер, который работает в сфере образования уже 40 лет, считает, что нынешняя система образования Нидерландов чрезмерно сфокусирована на оценках и упускает из виду развитие важных жизненных навыков – эмпатии и адаптивности.

"Тот факт, что родители заглядывают через плечо учеников, только вызывает стресс. В нашей системе образования мы всегда говорим: "Вы имеете право совершать ошибки. Так вы учитесь", – отметил педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ученые назвали 9 причин, почему учителям следует ставить оценки не так часто.

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