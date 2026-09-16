Школьники едят домашние задания: Китай захлестнул странный тренд, который "снижает стресс"

В Китае среди школьников набрала популярность причудливая тенденция: чтобы хоть как-то справиться со стрессом от сложной учебы, дети едят "домашние задания". Правда, речь идет не о настоящих страницах из тетрадей, а о снеках из рисовой бумаги.

Впрочем, как пишет South China Morning Post, популярность таких лакомств начала вызывать беспокойство по поводу их безопасности. Внешне эти лакомства выглядят как миниатюрные копии китайских учебников и рабочих тетрадей. Их продают как полностью съедобные. На китайских маркетплейсах одна такая "съедобная тетрадь" стоит менее 0,5 юаня (около 7,5 американских центов).

На упаковках снеков часто пишут рекламные слоганы вроде "средство против стресса". А некоторые онлайн-продавцы вообще утверждают, что эти снеки способны "улучшить успеваемость в учебе". Внутри упаковки лежит тонкая пластинка рисовой бумаги, на которую нанесен принт, напоминающий страницу учебника или словаря, похвальный лист и даже стипендиальную банковскую карту.

Популярный снек многим напоминает японскую мангу "Дораэмон" и аниме-сериал по ней. В вымышленной вселенной существует так называемый "хлеб памяти". По сюжету, если прижать этот волшебный кусочек хлеба к странице учебника, текст переносится на него, и каждый, кто его съест, мгновенно запоминает весь материал.

Нечто подобное встречается и в традиционной китайской культуре. В древнем Китае существовало поверье, будто употребление чернил внутрь способно улучшить навыки письма и каллиграфии.

В комментариях на страницах товаров многие родители отмечают, что дети начали просить эти лакомства после того, как увидели их в трендах социальных сетей. Один из покупателей в шутку или всерьез написал, что, съев такое "домашнее задание", его ребенок "станет умнее". Еще один отметил, что основной ингредиент снека – крахмал, а это "полезнее других лакомств".

Дети, в свою очередь, делятся, что такая закуска действительно помогает им справляться с учебным стрессом. Они съедают "домашнюю работу", которая обычно давит на них тяжелым бременем, и, по их собственным словам, чувствуют себя лучше.

Однако государственное СМИ China National Radio уже выразило обеспокоенность по поводу пищевых красителей, которыми печатают эти "учебники". Отмечается, что они могут не соответствовать национальным стандартам безопасности пищевых продуктов.

Дело в том, что государственные нормы в Китае запрещают использование красителей в крахмальных изделиях, хотя разрешают их в конфетах. Впрочем, один из производителей этих "учебников" заявил, что они "изготавливают их именно как конфеты".

Врач Хэ Сицзюнь из больницы Миньдун при Медицинском университете Фуцзяня в комментарии для SCMP отметил, что сама по себе рисовая бумага и пищевые красители безопасны. Однако если производители используют промышленные красители, это может нанести вред печени и почкам детей. Поэтому он посоветовал родителям ограничивать потребление детьми таких дешевых снеков.

С началом осеннего учебного семестра в Китае органы рыночного надзора в некоторых регионах уже провели специальные проверки в продуктовых магазинах, магазинах с закусками и канцелярскими товарами вблизи школ. Их целью было призвать продавцов изъять эти лакомства из продажи.

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