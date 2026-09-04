Украинка рассказала интересные факты об образовании в Китае: дети проводят в школе по 12 часов, есть дневной сон, а макияж и телефоны запрещены. Видео

Дети в Китае проводят в школе по 12 часов в сутки, а учебный день начинается в 7:30 утра с линейки и чтения вслух. Система образования делится на три этапа: 6 лет начальной школы, 3 года неполной средней школы и 3 года старшей школы. Первые 9 лет обучения являются обязательными и бесплатными.

Об этом в Instagram рассказала украинка Анастасия с ником nasti_kuzya. По ее словам, уроки, самостоятельная подготовка и дополнительные занятия длятся до 6–7 вечера, а у старшеклассников нередко до 9–10 часов вечера. В то же время обязательными становятся определенные традиции в середине дня. Например, зарядка на стадионе, специальная ежедневная гимнастика для глаз под музыку между уроками и дневной сон прямо на партах после обеда.

Дети соблюдают школьную форму и строгую дисциплину. Вместо классических костюмов почти все школьники носят мешковатые спортивные костюмы одинакового покроя для мальчиков и девочек, чтобы никто не выделялся. Макияж, окрашенные волосы, украшения на телефонах под строгим запретом.

По окончании школы ученики сдают один из самых сложных экзаменов в мире – гаокао, и все 12 лет обучения посвящены этой цели.

Напомним, в течение последних лет обучения подростки готовятся к поступлению в вузы, куда можно поступить только после окончания 12 лет школы. Такая подготовка важна, ведь ученики будут сдавать один из самых сложных экзаменов в мире – гаокао. Испытания проходят все школьники Китая в начале июня. Это событие имеет национальный масштаб, сопоставимый с государственным праздником.

На время экзамена рядом с экзаменационными зданиями приостанавливаются все шумные работы, на улицах дежурят машины скорой помощи, а движение транспорта перекрывается. Полученные баллы становятся самыми важными в жизни китайских детей, ведь именно они влияют на их возможности в будущем и потенциальный доход. Максимально выпускники могут набрать 750 баллов (по 150 за каждый предмет). Экзамен длится несколько дней и состоит из четырех предметов: китайский, английский, математика и естественные науки (биология, химия, физика) или гуманитарные науки (география, история, политика) – на выбор. Шанс поступить в элитный вуз имеют лишь около 0,02–0,1% участников.

В большинстве кабинетов для осмотра установлены камеры видеонаблюдения, а в некоторых используются металлодетекторы. Кроме того, у учащихся могут сканировать сетчатку глаза и сверять отпечатки пальцев. Для обнаружения возможных радиосигналов в некоторых провинциях запускаются беспилотники. В случае утечки информации или мошенничества нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Еще одним из самых сложных экзаменов в мире считается Сунин, который сдают абитуриенты в Южной Корее. На выполнение заданий у них есть восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты. Тесты по каждому предмету длятся от 80 до 107 минут. Будущие студенты с особым вниманием готовятся к сдаче экзамена.

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