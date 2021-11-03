Школьники Харькова из-за длинных осенних каникул могут учиться летом

В Харькове учебный год может закончиться уже летом – в июне. Это связано с осенними каникулами, которые в этом году продлятся три недели.

Дистанционное обучение в департаменте образования и науки горсоветы считают неэффективным, поэтому и решили продолжить школьникам отдых вместо перевода на онлайн-формат. Об этом заявила директор городского департамента образования и наук Ольга Деменко "Суспільному".

Учебный год у харьковских школьников может закончиться не весной, как обычно, а уже в июне. Все – из-за осенних каникул, которые в этом году продлятся целых три недели вместо одной.

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"Думаю, обучение закончим не в конце мая, а в начале июня – уровень заболеваемости традиционно низкий, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году", – сказала Ольга Деменко.

По словам чиновницы, каникулы продлили до 7 ноября, чтобы дети вернулись на обучение за парты, а не компьютеры.

"У нас все для этого есть, а почти 100% педагогов у нас вакцинированы. За три недели каникул мы прервали цепь заболеваемости", – подчеркнула директор департамента образования и науки.

Она также отметила, что в департаменте считают онлайн-формат обучения неэффективным. И именно поэтому предпочли каникулы дистанционке.

"В чем эффективность дистанционного образования? К сожалению, дистанционный формат показал, что это достаточно сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а многие дети не учатся", – пояснила Ольга Деменко.

По ее словам, в департаменте проанализировали все возможные варианты, но пришли к выводу, что дети должны учиться в школе.

По состоянию на 3 ноября в Харькове и Харьковском районе зарегистрировали 858 новых больных COVID-19. По прогнозу руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики ( KSE ) Юрия Ганиченко, Харьковщина вместе с Волынью и Тернопольщиной уже на этой неделе могут перейти в "красную" зону.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Украине сейчас на вынужденных каникулах более 4,7 тысячи школ, 3,2 тысячи учатся дистанционно из- за невыполнения условия по вакцинации сотрудников в "красной" зоне. По словам Министра образования и науки Сергея Шкарлета, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов : эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей и от ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.